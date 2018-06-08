NBA》力挺詹皇隊友 布萊恩：他們不是垃圾

布萊恩認為詹姆斯的騎士隊友並非如同外界想得那麼爛。(美聯社)

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中時電子報

就當外界認定「小皇帝」詹姆斯今年季後賽陷入孤軍奮戰窘境，他的騎士隊友都無法提供足夠支援的聲浪中，「小飛俠」布萊恩偏偏不這麼想，8日選擇公開替騎士其他球員喊冤，「我不認為詹姆斯在跟一群垃圾一起打球！」

布萊恩強調，不能因為抬高詹姆斯的表現，進而貶低他身邊的隊友，「我認為詹姆斯在騎士擁有一些不錯的隊友，我不能理解的是，為了討論詹皇有多偉大，就去貶低他身邊的人？這是不對的，那些騎士球員也是很有天賦的。」

甚至布萊恩還一一舉例，「柯佛是個偉大的射手，J.R.史密斯一直很穩定，而我們卻只專注他在總冠軍賽第1戰發生的那個烏龍，進而掩蓋他在場上的其他貢獻，請大家別忘記，史密斯曾在2016年幫助騎士拿過總冠軍。」

「還有洛夫，他是全明星球員與奧運金牌得主，胡德待在爵士期間，場均還有17分表現，當然必須提到崔斯坦湯普生，他已經逐漸恢復過往水準。」看來布萊恩認定除了詹姆斯以外的騎士球員，並非如同外界認定那麼差。

不過有趣的是，詹姆斯卻在今天接受訪問時，明確表態騎士與勇士之間存在天賦差距，一舉推翻布萊恩的騎士隊友並非垃圾說法，反正無論如何，職業戰場上還是輸贏定勝負，布萊恩再怎樣替詹皇隊友護航，恐怕也是沒用的。

(中時電子報)

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