金沙鎮長陳其德收賄安排偷渡 判囚11年定讞

金門金沙鎮長陳其德因收受賄賂，被法院依貪汙罪判刑11年、褫奪公權6年確定。（李金生攝）

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金門金沙鎮長陳其德6年前任職縣警局偵查佐期間，收賄28萬元協助遭限制出境的吳姓女子偷渡大陸，最高法院斥責陳男深辱官箴清譽，嚴重敗壞公務員風紀，且犯後不思悔一再飾詞狡辯，並促使證人與他串證，將陳男依貪汙罪判刑11年、褫奪公權6年確定。

陳其德在1993年分發到金門縣警局，2001年調任刑警隊擔任偵查佐，2014年因涉他案遭免職；陳男連續競選數次才當選鎮長，他因本案遭法院羈押時，金門縣府已指派縣養護工程所長王登緯代理鎮長職務。

判決指出，在大陸廈門飯店擔任董事長特助的吳姓女子，因涉詐欺案遭限制出境，她在2012年9月透過朋友與在金門縣警局擔任偵查佐的陳其德搭上線，以28萬元的代價由他安排自大金門搭船偷渡對岸大嶝島，再轉往廈門。

2014年底，吳女因罹患胰臟癌，由金門縣紅十字會協助「小三通」自廈門到金門，準備中轉返台就醫，遭移民署發現她並無出境紀錄，廉政署輾轉據報查獲上情，移由金門地檢署偵辦，檢方偵結將陳其德起訴，吳女在2015年病故。

金門高分院審理後認為，陳男擔任刑警本應戮力從公，忠實執行法律所課予之任務，但他竟為圖個人私利，收賄後安排吳女偷渡出境而不予查緝，且一再飾詞狡卸，考量他基於人道立場協助聯繫安排吳女返台救醫，將他判刑11年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )

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