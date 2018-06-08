代理市長盼乩童說英文國際化 李茂生：偉大了 台南府

2018年06月08日 11:13 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣地方首長練肖話沒下限！台南市代理市長李孟諺日前表示，最好連乩童也能撂英文，這樣台南的國際化會更到位。對此，台大法律系教授李茂生吐槽，真是「偉大了，我的府。」他好想聽聽台南的乩童如何用英文起乩。

中央社報導，台南市代理市長李孟諺6日出席成功大學伊斯蘭校園高峰會，他語出驚人表示，希望台南的國際化能更到位，最好連乩童也能說英文。

地方首長言論如此偉大，引來台大法律系教授李茂生在臉書上揶揄。他開玩笑「好想聽台南的乩童用英文起乩。」還說國際化固然重要，但是不能忘本。往後台南的乩童必須要會說日語、荷蘭語以及西拉雅語。

李茂生最後下註解說，「哇，原來台灣未來的希望竟然在台南的乩童身上。台南人有云：偉大了，我的府。」

地方首長練肖話，比起教授的暗諷，網友可就直接不客氣了。「那個呆南市長腦子進水了」「臺南真的被搞成呆南了」、「有那位英文老師會教神明的？要先前往神界才能上課吧？」「應該還會講火星語，臺灣應該宇宙化了」、「台南神明也要去中化？！」

李茂生口中的偉大府城，荷蘭人曾在1624年佔據台灣即以台南為根據地，台南府政府積極推動西拉雅正名運動，希望台南當地講西拉雅語的平埔族，能成為中央政府認證的原住民。

(中時電子報)