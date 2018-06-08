屏東南州農會收購去化香蕉 堆成香蕉山

政府以每公斤5元收購格外品青香蕉，因高於市場價格，蕉農無論香蕉好壞全都送到農會，堆積成小山。（南州地區農會總幹事黃俐甄提供）

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政府以每公斤5元收購格外品青香蕉，因高於市場價格，蕉農無論香蕉好壞全都送到農會，堆積成小山。（南州地區農會總幹事黃俐甄提供）
政府以每公斤5元收購格外品青香蕉，因高於市場價格，蕉農無論香蕉好壞全都送到農會，堆積成小山。（南州地區農會總幹事黃俐甄提供）

農委會6日晚上宣布以每公斤5元收購格外品青香蕉，補貼蕉農，由於目前產地青蕉上貨只有4元，不少農民無論香蕉好壞，上等品和格外品全都送到指定場所，香蕉堆成小山的畫面，讓農民心看了都在淌血。

由於政府收購格外品青蕉的價格每公斤5元，比許多盤商收購的價格都好，因此許多蕉農無論是什麼等級的香蕉，從上等貨到次級品，全都送到收購處集中，屏東縣南州地區農會7日就收了8公噸香蕉，堆積起來像座小山。

許多年紀大的農民，為了讓香蕉賣得好一點的價錢，騎著機車一趟趟將一籠籠的香蕉載到農會。看著外表漂亮、品質好的的香蕉沒辦法送到市場賣得好價錢，而是載到農會賤價收購準備去化，許多農民都非常難過。

南州地區農會總幹事黃俐甄表示，原本政府收去化格外品青香蕉是3元，現調高為5元，不過許多蕉農因年紀大，無法利用網路接受正確資訊，政府收購多少、該送到哪裡收購都不知道，還是繼續以每公斤少於5元的價格，賤價賣給盤商。

目前農會已透過各地村長、產銷班盡量發布訊息，希望讓更多農民知道正確訊息；另外也請食品加工廠幫忙將過剩香蕉製作成副產品，減少損失。她說，今年因氣候因素，許多農產品都大收，希望外界不要再指責說是農民們搶種，他們只想在自己的土地上種點作物求溫飽而已。

(中時 )

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