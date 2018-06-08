嘉縣辦仿生機器人活動 結合環境與科技教育

2018年06月08日 11:15 中時 張伊珊

2018．06．08 嘉義縣 ▲活動中以Kahoot平台取代傳統活動設計，學生線上即時作答，教師也能馬上得知回答人數與答對比例，同步進行解說，寓教於樂。（張伊珊攝）

嘉義縣環保局首創將環保教育結合資訊科技，8日上午在嘉縣布袋鎮新岑國小，展示並操作仿生機器人，包含大象用長長的象鼻捲起食物、眼鏡蛇蠕動前進還會攻擊敵人，以及仿鱟的鉗狀步足，所製作的機器手臂等，讓參與的5所學校，約250名師生，直呼「好好玩」。

義竹國小教師蘇國源表示，學生大多透過課本內容、參觀動物園等方式，了解生物習性，但多半無法達到有感學習，於是想藉由程式設計，讓學生從單純觀察動物，轉為實際動手製作，包含其生理構造及肢體特性等，不僅能提升學生對環境教育的學習興趣，同時訓練他們解決問題的能力。

本次活動召集人蘇銀添指出，全台唯一「鱟」的基地，即在布袋鎮新岑國小，現場除讓學生操作以模仿鱟的鉗狀步足，製作而成的機器手臂夾取物品外，也進行各種闖關活動，像是踩腳踏車發電做鬆餅、以環境教育的8面向設計題庫，進行Kahoot線上即時作答，學生反應熱烈，寓教於樂。

嘉縣環保局表示，現在學習管道非常多，環境教育不應停留在口號與傳統活動模式，而是要結合最新資訊科技，讓學生在學習科技資訊之餘，又能提高學習興趣，擴大學習效果，一舉數得。

(中時 )