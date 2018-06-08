盤點Costco「地雷商品」 網勸：千萬不要買！

2018年06月08日 11:24 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

知名美式賣場好市多經常會出現爆買風潮，也常常有許多商品登上熱銷排行，不過最近在臉書粉絲團上大家開始討論好市多的「地雷商品」，有許多網友就點名X師傅水餃、某款包子、電池、好市多各種水果等都被列為易踩雷商品。

在臉書粉絲專頁《Costco好市多 商品經驗老實說》上，出現好幾篇網友討論好市多地雷商品的心得文，其中就有名網友分享自己到好市多購買了一款X師傅水餃不僅調味失敗、味道怪異、水餃皮不好吃等都堪稱最雷水餃，這也獲得許多網友勸退「不要買」。

網友都說好市多的X牌水餃真的不推。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

另外，還有一款六X犁鮮肉包也是被網友嫌到不行，網友表示「外皮有嚼勁像橡皮筋，且皮厚到看不到餡料根挖礦一樣，裏頭也是爛爛的很湖，皮跟肉完全是不一樣的個體，且裏頭肉味很腥又很油」極度不推薦，甚至此名網友為了不浪費想把包子餵給自家狗狗吃，連「大黑」都不願意吃，因此被網友封為「傳說中的『狗不理包子』」。

網友極度不推某牌肉包(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

網友表示肉包難吃到連狗狗都不願意吃。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

其他還有像是金X電池超容易漏出裡頭的電池液，也被封為「玩具及各種電器殺手」。而好事多的水果則是因為太容易腐爛、發霉也被網友點名。

(中時電子報)