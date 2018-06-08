促轉會掛牌第一要務：處理中正紀念堂摧毀蔣介石銅像

2017年2月28日，中華民國退將社會服務總會及復興崗校友會等團體在中正紀念堂進行護蔣活動，成員們舉著大、小國旗，反對蔡政府推動「去蔣化」。（本報系資料照片）

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政院促轉委員會開出「去中」第一槍，將中正紀念堂轉型列第一優先處理，研擬三大做法處置最大尊的蔣介石銅像。（本報資料照片）
獨派團體在228前往大溪慈湖陵寢正廳朝故總統蔣中正靈柩、遺像潑漆。（翻攝自PTT）

中正紀念堂為台北市著名觀光景點，許多陸客來台也都會到此一遊。行政院促進轉型正義委員會(促轉會)5月31日掛牌成立，蔡英文表示「跟威權時代做個了斷」。日前傳出促進轉型正義委員會擬處理中正紀念堂、拆蔣介石銅像，台北市議員鍾小平表示，蔡政府去蔣化是為了掩蓋兩岸關係冷凍、經濟困境等執政問題，動中正紀念堂只會造成撕裂社會、挑動省籍衝突的結果。

行政院促進轉型正義委員會(促轉會)5月31日掛牌成立，促轉會主委黃煌雄和蔡總統致詞時均強調，促轉會主要任務是挖掘真相，2 年內將提出報告。蔡英文並在臉書發文「該是我們跟威權時代做個了斷的時候了。」促轉會被當地居民視為「嫌惡設施 」；掛牌日包括議員、里長等人帶著數十名居民拿著布條、標語，在促轉會大門口遞上陳情書，要求「未來只要陳抗就搬家！」 不滿促轉會設在此處，日後各種陳抗，將影響當地民眾安寧。

據中評社報導，促轉會委員楊翠日前對外表示，「處理中正紀念堂是第一件要事，對於蔣介石的銅像有幾種做法，除了摧毀外，呈現不義遺址地景等都會是方法，務必要讓民眾知道蔣介石是威權獨裁者。」

台北市中正萬華區議員鍾小平受訪表示，去蔣化、通過促轉條例、封殺國民黨黨產等一連串的作為，都是民進黨政府針對國民黨發起的政治追殺，今年底將進行縣市首長選舉，動中正紀念是民進黨為了掩蓋兩岸關係冷凍、經濟困境等執政的問題，只是為了選票利益。 他表示，「中正紀念堂蓋了就蓋了，建議民進黨政府不要自找麻煩，好好地治理國家比較好。」

鍾小平表示「民進黨政府要去蔣、動中正紀念堂，只會成為撕裂社會、挑動省籍衝突的負面教材，也可能減少陸客觀光景點，從吸引陸客觀光的角度來看，蔣介石會是台灣的利器，在中正紀念堂展出五星上將、參與開羅會議，廢除不平等條約等活動，也可以成為觀光的賣點，以狹隘的政黨利益看中正紀念堂，忽略了歷史高度，抓著蔣介石攻擊，是很愚蠢的事。 」

「中正紀念堂沒有了蔣中正，以後叫什麼？」「大陸許多景點都在重建文化大革命前的歷史元素，反觀台灣正努力的走回頭路。」兩岸旅行業者聽說中正紀念堂裡的蔣中正銅像未來可能被拆，直呼太離譜。認為對於陸客來台影響不大，但會「傷害感情」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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