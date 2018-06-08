促轉會掛牌第一要務：處理中正紀念堂摧毀蔣介石銅像

2018年06月08日 11:20 中時電子報 邱文秀

政院促轉委員會開出「去中」第一槍，將中正紀念堂轉型列第一優先處理，研擬三大做法處置最大尊的蔣介石銅像。（本報資料照片）

獨派團體在228前往大溪慈湖陵寢正廳朝故總統蔣中正靈柩、遺像潑漆。（翻攝自PTT）

中正紀念堂為台北市著名觀光景點，許多陸客來台也都會到此一遊。行政院促進轉型正義委員會(促轉會)5月31日掛牌成立，蔡英文表示「跟威權時代做個了斷」。日前傳出促進轉型正義委員會擬處理中正紀念堂、拆蔣介石銅像，台北市議員鍾小平表示，蔡政府去蔣化是為了掩蓋兩岸關係冷凍、經濟困境等執政問題，動中正紀念堂只會造成撕裂社會、挑動省籍衝突的結果。

行政院促進轉型正義委員會(促轉會)5月31日掛牌成立，促轉會主委黃煌雄和蔡總統致詞時均強調，促轉會主要任務是挖掘真相，2 年內將提出報告。蔡英文並在臉書發文「該是我們跟威權時代做個了斷的時候了。」促轉會被當地居民視為「嫌惡設施 」；掛牌日包括議員、里長等人帶著數十名居民拿著布條、標語，在促轉會大門口遞上陳情書，要求「未來只要陳抗就搬家！」 不滿促轉會設在此處，日後各種陳抗，將影響當地民眾安寧。

據中評社報導，促轉會委員楊翠日前對外表示，「處理中正紀念堂是第一件要事，對於蔣介石的銅像有幾種做法，除了摧毀外，呈現不義遺址地景等都會是方法，務必要讓民眾知道蔣介石是威權獨裁者。」

台北市中正萬華區議員鍾小平受訪表示，去蔣化、通過促轉條例、封殺國民黨黨產等一連串的作為，都是民進黨政府針對國民黨發起的政治追殺，今年底將進行縣市首長選舉，動中正紀念是民進黨為了掩蓋兩岸關係冷凍、經濟困境等執政的問題，只是為了選票利益。 他表示，「中正紀念堂蓋了就蓋了，建議民進黨政府不要自找麻煩，好好地治理國家比較好。」

鍾小平表示「民進黨政府要去蔣、動中正紀念堂，只會成為撕裂社會、挑動省籍衝突的負面教材，也可能減少陸客觀光景點，從吸引陸客觀光的角度來看，蔣介石會是台灣的利器，在中正紀念堂展出五星上將、參與開羅會議，廢除不平等條約等活動，也可以成為觀光的賣點，以狹隘的政黨利益看中正紀念堂，忽略了歷史高度，抓著蔣介石攻擊，是很愚蠢的事。 」

「中正紀念堂沒有了蔣中正，以後叫什麼？」「大陸許多景點都在重建文化大革命前的歷史元素，反觀台灣正努力的走回頭路。」兩岸旅行業者聽說中正紀念堂裡的蔣中正銅像未來可能被拆，直呼太離譜。認為對於陸客來台影響不大，但會「傷害感情」。

(中時電子報)