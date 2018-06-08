把台灣當轉運站 國立法研所僑生走私槍銷大陸

2018年06月08日 11:40 中時 陳淑娥

美籍僑生林姓主嫌還自印名片給買家。（陳淑娥攝）

北部某國立大學法研所林姓美籍僑生，涉嫌走私槍械銷往大陸及香港。（陳淑娥攝）

北部某國立大學法研所林姓美籍僑生，假冒他人名義涉嫌自菲律賓進口中古馬達，夾藏已拆解制式貝瑞塔等3支槍械，3月31日遭台中關查獲，保三總隊抽絲剝繭，5月3日循線逮捕林姓主嫌，調查出他將台灣當轉運站，原封不動將槍枝銷往大陸及香港，至今賣出10餘支獲利逾200萬元。

保三總隊指出，31歲綽號「M總」林姓主嫌為法律高材生，涉嫌冒用個人名義自菲律賓進口2只中古馬達，夾藏已拆解制式貝瑞塔等槍械3枝及槍管、滑套、滅音槍管等槍枝零組件企圖闖關，遭台中關攔截，保三總隊第一大隊偵二隊報請陳旻源檢察官指揮，共組專案小組偵辦。

保三總隊透過收件地址，於4月3日在台北市逮捕收貨人陳姓女子，她坦承在不知情下幫忙收寄貨並配合調查；經過1個月的埋伏，於5月3日晚上在台北市林姓主嫌住處巷口逮到人，陸續在高雄逮捕劉、黃及洪姓3名共犯，並再起出IWI捷里科及克拉克手槍槍座、彈匣、槍管及槍彈零配件及犯案手機、電腦電磁紀錄等犯罪證物1批，今天宣布全案偵破。

保三總隊表示，林嫌藉由網路及往來菲律賓、香港、大陸及台灣之間，從事跨國走私販賣槍械，並將槍械以快遞轉運至大陸，藉以牟取不法利益；林嫌自認以外僑身分，較易規避警方追查，入境後即持用偽照證件刻意隱瞞真實身分，並利用網路社群招募助手負責對外聯繫及金流轉介，林嫌由菲律賓走私槍枝入境，均以拆解方式分批夾藏運送來台，犯案手法細膩。

保三總隊指出，林嫌自恃擁有跨國黑市交易經驗及法律專業知識，自信所策劃犯案模式，兩岸三地情治單位難以追查，大膽於網路以「M總」、「亂世年華」、「門神」軍火商自詡，對外販售槍枝於兩岸三地不特定買家，目前掌握情資顯示，林嫌至少已銷售大陸及香港逾10支槍械，估計獲利至少逾200萬元。

保三總隊表示，林姓主嫌對於犯罪行徑依率保持緘默，訊後將他及4名共犯分別依組織犯罪條例、違反槍砲罪嫌及偽造文書移送法辦，林嫌已遭收押禁見。

(中時 )