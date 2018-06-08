國中會考數學得C首次低於3成 5A、6級分占0.5％

台師大心測中心今天公布國中會考各科成績統計。（林志成攝）

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台師大心測中心今天公布今年，國中教育會考成績統計，考5A、寫作測驗6級分的考生有1127人，占所有考生0.5％；考5C、寫作測驗3級分以下的有9778人、占4.31％。此外，今年數學得C的考生有28.72％，首次跌到30％以下，不過英語科仍有30.77％得C。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，考生要得A，必須答對整份試卷的80％至88％的題數；答對整份答對題數的37％至42％，就可得B。

根據統計，各科得得A的人數比例為15.95％至22.31％、得B的比例為48.39％至67.39％，得C的比例為14.35%至30.77％。其中數學科得C的人數是28.72％，是國中會考實施5年來，首度低於30％；英語科得C的是30.77％，比去年的30.62％略高一點。

過去幾年國中會考數學科、英語科得C的比例均超過30％、甚至得到33％，呈現出嚴重的城鄉差距。曾芬蘭表示，今年數學科得C的考生首度降到30％以下，第一線教師的努力應該受到肯定；至於英語科，今年得C的比例跟去年差不多，但從過去5年來看，也是呈現降低的趨勢。

台師大數學系教授謝豐瑞表示，今年國中會考數學科非選擇題兩題都跟生活情境有關，兩題空白比例均較去年大幅減少，平均空白比例比去年減少5.46％，顯示學生回答非選意願增高，這是數學教育上一個進步的表現。

謝豐瑞呼籲國中第一線的數學教師，只教傳統考題，讓學生練熟傳統考題的時代可能要過去了，今年的題目已經展現出素養導向，這方面仍有待學校數學教育加強與努力。

(中時 )

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