國中會考寫作 逾8成考生達基礎等級

2018年06月08日 11:49 旺報 李侑珊

國中教育會考今（8）日寄發成績單，今年寫作測驗以「我們這個世代」為題，考生寫作主題大多圍繞在科技面向，並多以網路、手機作為寫作題材，想要表達所處「快世代」、「方便世代」，有考生描繪以「從飛鴿傳書到光纖上網，從慈母手中線到快速時尚」，個人性的寫作方式，最獲青睞。

今年國中教育會考寫作測驗以「我們這個世代」為題，解題老師認為，考生只要能描繪世代樣貌，無論是透過親身感受、他人轉述、書籍資料等方式取材，只要能提及世代概念，皆屬合題；整體考生寫作表現相當穩定,，逾8成考生達基礎等級4級分。

至於能夠獲得6級分，解題老師認為，在於更著重考生的立意取材。以幾篇獲得6級分的作文來看，其中一篇有考生以快速作為書寫主軸，直接破題「我們這個世代總是追求快速」，並強調家中經營販售手工飾品，「機器人搶走了阿公的客源」，快速時尚捧紅的飾品，阿公需花3天製作。

該名考生寫道：「我們這個時代總是追求快速，從古早大灶到素食餐飲，從飛鴿傳書到光纖上網，從慈母手中線到快速時尚，從一到一鋤到快速作物，快速總和我們沾上了邊，誰都不想成為慢走的烏龜。」

另外則有考生在文中直接破題：「這是個繽紛多彩、卻將黑暗無光的時代」，並強調數位化時代並不如想像中美好，新科技不只讓人懶散、人們不再出門、機器人取代人力，醫療的快速發展，更讓世界邁向高齡化，「於是長壽的老人變多了。」

另一篇獲得6級分的作文，則是在第一段直接強調，身為21世紀的一群少男少女，「迫不及待地想被世界看見」；考生在文中提到手持自拍棒，對著鏡頭擠眉弄眼，「我們就像舞台上的偶像團體」，文中並強調，期盼自己能夠完美無缺，為了收集在社群網路裡的讚美，暗自上網購買口紅與粉餅，妝點自己，但透過網路，也認識國際時事，「習近平被美國總統川普稱為我的朋友」；對此，解題老師認為，此篇寫作考生是女學生。

台師大國文系副教授李清筠分析整體考生寫作狀況，發現考生對於「我們這個世代」，多有不同的觀察面向，並能從高科技環境下手，誠實且細膩書寫所見所感，探究科技造成社會快速變化的哲因、影響與改變。

(旺報 )