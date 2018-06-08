年輕人熱中吃到飽喝珍奶 作家洪雪珍：全因低薪貧窮

年輕人閒暇聚餐吃到飽、每天來杯珍奶，作家洪雪珍說，貪吃的背後其實是悲傷的貧窮。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

台灣人愛吃瘋美食，上班族閒暇聚餐吃到飽、每天來一杯珍奶，難道只是因為貪吃？作家洪雪珍說，這樣的日常風景，創造了台灣餐飲業的傳奇，也曝露出台灣社會的悲哀。職場的年輕人告訴她，「這是我生活中，僅剩的幸福…不知道生活有什麼樂趣、工作有什麼意義。｣

洪雪珍日前在臉書貼文，這篇【貪吃的背後，是悲傷的貧窮】文章，引起年輕人極大的迴響。在愈來愈兩極化的社會，年輕人生活能有的小確幸，具體而微地呈現在聚餐吃到飽、每天喝杯珍奶的兩件事情上。

洪雪珍提到她在職場上的觀察。她說自己從來不去吃到飽的聚餐，但公司年輕同事感到很奇怪，忍不住問她，怎麼捨得不吃？這可是很難得的大餐！對他們來說，這是一年兩次望眼欲穿的小確幸！

聽到年輕同事這番話，洪雪珍心裡飄過一絲悲涼，這一代年輕人低薪，扣除房租與吃飯交通，手頭沒多的錢，能夠到餐廳吃各式各樣的食物，愛吃多少就吃多少，是一種富足，也是一種暢快！

另有一位年輕女同事，每天買三杯飲料，一百五十元，每月喝掉八分之一薪水。不論是從金錢或健康來看，洪雪珍看不懂算盤怎麼打的。她回說，「這是我生活中，僅剩的幸福，否則我不知道生活有什麼樂趣、工作有什麼意義。｣

很多大人們看不懂這一代追求小確幸，每天盡是吃吃喝喝，洪雪珍點出其中殘酷的真相，其實貪吃的背後，是悲傷的貧窮。現在年輕人都知道，貧窮只會繼續下去，難以翻身，所以不婚不生，拒絕貧窮世襲。即使如此，他們還是希望過得貧窮而充實，成為貧充族。

看了洪雪珍的貼文，有位年輕人有感留言說，「很多人會跟我說，為了健康要少喝飲料，但生活中讓你不健康的環境跟事情更多，連小確幸都要被剝奪的話，那才是真正的悲哀。｣不過，也有人給出正面的建議，「臺灣最好的年代已過，雖然生不逢時，但世界還未拒絕一顆上進的心｣。

(中時電子報)

文章來源：洪雪珍臉書

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