避免不必要衝突 日陸正式啟動海空聯絡機制

2018年06月08日 12:00 中時 黃菁菁

日本和大陸兩政府決定，8日起正式啟動「海空聯絡機制」，以避免自衛隊和大陸人民解放軍發生偶發衝突。

今後雙方的艦艇和飛機在海上或空中都可以透過無線電直接通訊，今年內將開設防衛、軍事當局幹部之間相互連繫的熱線(專用電話)，也計劃召開防衛當局者之間的定期會議。

日本自衛官之首，統合幕僚長河野克俊7日在記者會上表示，「在迴避不可預測的衝突上來看，是非常有意義的」。

《讀賣新聞》報導，海自和大陸海軍之間，一直是根據國際標準的「海上衝突迴避規範」(CUES)，維持直接通訊。

空自和大陸空軍之間雖然沒有任何可依循的規範準則，但也可以隨意保持通訊。

不過，日本空自在周邊海域上空遇到大陸空軍軍機時，經常發生用無線呼叫，對方卻不回應的案例。這次啟動的海空聯絡機制在通訊方面的運用上並沒有太大改變，但防衛省幹部表示，「因為這是兩國領袖達成協議的，大陸軍方應該會重視、遵守吧。自衛隊應可以較以往更好地確認大陸海軍的航行及空軍飛行的目的。」

有關開設防衛當局者之間的熱線問題，雙方預定於今年年底開設熱線，但至於進行通話的幹部則並未事前決定，而是將因應不同的事態再行協商。

至於局長級、次長級的會議，以及課長級的專門會議，雙方決定將在日本、大陸輪流召開，今年內將首度舉行。

日本和大陸領袖2007年在高峰會談中，針對建立海空聯絡機制達成協議，但後來雙方因釣魚台列嶼的主權問題對立，有關聯絡機制是否包括釣魚台的議題，雙方一直無法達成共識。

雙方最後決定互相讓步，以不明確指出對象範圍的前提下達成協議。日本首相安倍晉三今年5月與大陸總理李克強在東京舉行會談時，一致同意正式啟動海空聯絡機制。

(中時 )