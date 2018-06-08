金門破獲詐騙集團 「海上監獄」押解返台

詐騙集團利用金門單純治安環境，在鄉間民宅設立電信詐騙機房。（李金生攝）

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警方動用大批人、車包圍現場，順利逮捕詐騙集團嫌犯。（李金生攝）
金門縣刑警大隊長游文勝說明破獲經過，強調打擊犯罪的決心。（李金生攝）
金門破獲歷年來規模最大的電信詐騙集團，逮捕台籍男、女嫌犯共23人。（李金生攝）
落網的嫌犯中有4名是女性。（李金生攝）
金門海巡隊派遣巡防艇支援押解嫌犯返台。（李金生攝）
金門海巡隊百噸級巡防艇支援押解嫌犯赴台，「海上監獄」景況為歷年來首見。（李金生攝）
鄉間民宅淪為詐騙機房，警方架設梯子攻堅。（警方提供）
警方強力攻堅，順利破門而入。（警方提供）
落網男、女嫌犯趴伏地上。（警方提供）
警方在民宅對向架設監視器，掌握目標日常生活作息。（警方提供）
警方現場查獲的詐騙器材。（警方提供）

金門破獲歷年來規模最大的電信詐騙集團，逮捕台籍男、女嫌犯共23人，估計2個月來已向大陸民眾騙得新台幣逾600萬元。其中，15人安排搭乘海巡署巡防艇押解返台，「海上監獄」景況也是首見。

這處遭金門縣刑警大隊協同刑事局中部打擊犯罪中心攻堅突破，隱藏在金寧鄉安美村路旁2層樓獨棟民宅的電信詐騙機房，距離縣刑大隊部不到800公尺，囂張猖狂的行徑讓幹員也直呼：「太大膽了！」

金門縣刑大在4月間開始監視這處機房，日前時機成熟，動員11車35名幹員協同跨海共辦的中打中心第5隊包圍攻堅，逮捕以陳姓嫌犯為首，清一色台灣人的詐騙集團，其中男嫌19人、女嫌4人。

現場查扣詐騙之犯罪證物有蘋果IPAD34台、IPHONE等手機46台、USB3支、耳機3副、詐欺講稿1份、SIM卡22張、記憶卡2張、包包1個、香菸盒(含分裝杓)1個、安非他命1包、藥錠5個、吸食器1組、筆電2台、對講機4台、WIFI分享器2台、監視器主機(含螢幕1組、鏡頭4支)1組、無線網卡(含D-LINK)1組。

警方調查，該犯罪組織共分成3線組合，第1線先撥打網路電話至大陸地區，佯裝公務機關通信管理局人員，再轉由偽裝成公安人員的第2線及第3線的檢察官，取信大陸民眾詐得款項。

落網嫌犯供稱，他們都是根據廣告應徵「話務員」，2個月前搭機來金門住進民宅後，手機即遭沒收集中管理，也不准外出，飲食包括香菸、檳榔都有「專人」出外採購，夜以繼日分成3組作業，原先講好每完成1個案子，就有6到8%不等的分紅，但實際至今分文未得。

警方指出，租住金寧鄉慈湖路另棟民宅的陳姓、姜姓主嫌是以每月2萬9000元租金，向不知情的蔡姓屋主租用，研判利用金門單純治安環境，跨海在鄉間設立詐騙機房，在詐騙大陸民眾後，再由台灣外包的車手負責取款，台金兩地各有組織分工作業。

因依規定基於安全考量，每架次班機最多只能押送2名嫌犯，其中8人分乘4班押解回台，其餘15人則由金門海巡署支援百噸級巡防艇押解返台。

(中時 )

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