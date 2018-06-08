30元賄選標準將改變？ 檢察總長江惠民：不會調整

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外傳行之多年的「30元的文宣品賄選認定標準」，將會作調整？檢察總長江惠民7日晚間表示，查賄30元標準不會調整，江惠民強調，30元標準只是參考，沒有調整必要，是否賄選要看其有無主觀犯意，能否影響選民的投票意願而定。

檢察總長江惠民7日到花蓮高分檢視察選舉查察エ作時，向與會的花蓮、台東地檢署檢察官重申，30元的查賄標準不會調整。

江惠民5月上任總長時曾表示，昔日選舉文宣品30元上限的查賄辦案參考有無調整需要會加以檢討。外界盛傳，行之多年的查賄標準，將有所改變。

但江惠民經1個月到各高分檢視察，聽取基層意見後，認為30元標準不宜更動，另不少一、二審檢察長在全國檢察長會議上也提出反對意見，江惠民決定30元標準不更動。

文宣品30元賄選標準是已故法務部前部長陳定南所訂，雖然讓檢察官偵查啟動有所依據，但物價波動今非昔比，民眾價值觀變異，有些案件起訴後，法官判決與「價格」無關，僅檢視送給選民贈品有無影響投票意願，多年來形成法律爭議。

江惠民強調，30元標準是提供檢方辦案的參考，並非超過30元就涉賄選，未達30元就沒事。賄選與否的構成要件，首先須釐清候選人與選民之間，有無行、受賄的意思，其次是賄選的物質是否足以改變選民的投票意志，仍須視個案來評估，30元只是檢察機關偵辦賄選案件的參考例舉，因此目前並沒有調整必要。

(中時 )

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