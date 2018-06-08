《全台最速報》原出任北農總經理 賴坤成爆料因這件事翻盤

《全台最速報》原出任北農總經理 賴坤成爆料因這件事翻盤

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中時電子報
綜合報導

◎原出任北農總經理 賴坤成爆料因這件事翻盤

北農總經理吳音寧風波不斷，專業性備受質疑，前立委賴坤成日前爆料，原本他才是府院黨屬意的總經理人選，但當時被柯文哲阻饒，如今柯卻將責任推給農委會，痛批「放毒的是他，解毒也是他！」賴8日受訪表示，因為我較有主張，且柯認為我跟姚文智比較好，最後才翻盤的！

◎收購去化蕉堆成山 農民心碎

農委會6日晚上宣布以每公斤5元收購格外品青香蕉，補貼蕉農，由於目前產地青蕉上貨只有4元，不少農民無論香蕉好壞，上等品和格外品全都送到指定場所，香蕉堆成小山的畫面，讓農民心看了都在淌血。

◎任警職涉貪助偷渡 金沙鎮長陳其德重判11年

金門金沙鎮長陳其德6年前任職縣警局偵查佐期間，收賄28萬元協助遭限制出境的吳姓女子偷渡大陸，最高法院斥責陳男深辱官箴清譽，嚴重敗壞公務員風紀，且犯後不思悔一再飾詞狡辯，並促使證人與他串證，將陳男依貪汙罪判刑11年、褫奪公權6年確定。

◎疑行車糾紛遭尋仇 男子中槍送醫急救

23歲鄧姓男子日前與人發生行車糾紛，今天凌晨近3時與22歲張姓友人開車至新莊21號越堤道聊天時，突遭人開車上前尋仇，朝車內開槍後逃逸，張男右手腕、腹部當場中彈，經緊急送往亞東醫院，目前仍在急救中，警方已鎖定犯嫌身分追緝中。

(中時電子報)

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