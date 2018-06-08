QS世界大學排名 台校全被改成五星旗

2018年06月08日 12:16 旺報 李侑珊

英國高等教育機構QS近日發布最新世界大學排名，台灣共有17所大學進入全球千大，其中台大名次最好，位列第72名，比去年的第76名，進步了4個名次，但打開QS官網，台灣的大學在國旗圖示部分，都變成大陸的五星旗國旗，引發關注。

2019年度的QS世界大學排名，全球總計有4700所高等教育機構填報資料，並由QS根據學術聲譽、僱主聲譽、師生比例、研究引用率及國際化等指標，評比其中1200所大學、高教機構，最後共有1011所大學、高教機構納入排名。

最新年度的排名成果，冠軍為美國麻省理工學院，亞軍為史丹佛大學，第3名至第5名則是依序是哈佛大學、加州理工學院和英國牛津大學，第6到10名則是英國劍橋大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院、英國倫敦帝國學院、美國芝加哥大學及英國倫敦大學學院。

兩岸三地方面，北京清華第17名，成為兩岸三地名次最好的大學，至於北京大學則位居第30名，另還有4所陸校位居百強，分別是：上海復旦第44名、上海交大第59名、浙江大學第68名、中國科學技術大學第98名。

至於台灣，則以台大名列第72名，名次最好；此外，新竹清華大學第161名、新竹交通大學第207名、成功大學第222名。另外，台北醫學大學排名362名，成為台灣排名第8的大學。

直到7日，QS官網的台校國旗，依舊是中華民國國旗，但今日打開官網瀏覽，所有台校國旗都遭換成五星旗，但香港還是澳門的大學，所顯示的都還是香港和澳門區旗，而非五星旗，引發關注。

(旺報 )