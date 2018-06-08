影》中式魔法 湘西苗族「定雞術」讓呆若木雞成真

湘西苗族定雞術擁有上千年的歷史，至今科學仍然無法完全解釋。（示意圖/Shutterstock/達志影像）

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中時電子報

據央視臉書昨日影片，內容為央視7臺軍事農業頻道《為你點贊》節目第10集（5月20日播出）。節目邀請擁有千年歷史的「定雞術」的第13代傳人，來自湖南苗族的龍加佑，進行神秘的儺技表演，以咒語、無形的繩索將雞定在固定物體上，並接受評委的百般干擾。

文章來源：湖南衛視《誰與爭鋒》節目

節目中可看到在龍加佑施展定雞術後，不論是敲鑼還是在雞旁戳破氣球，雞仍然在刀鋒上「呆若木雞」聞風不動。

據百度百科資訊，定雞術是在湘西一代在出殯送葬的過程中將雞定在棺材上，用以壓喪鎮邪。下葬時，雞血落地則預示著大吉大利，能鎮住不乾淨的東西，以防其作祟。

定雞術是儺文化的一部分。據維基百科資料，儺文化是中國古代人進行的一種祭祀活動。和儺祭、儺儀作用，它以驅鬼逐疫、酬神納吉為目的，以巫術活動為中心，是原始民族自然崇拜、祖先崇拜、鬼神崇拜及萬物有靈觀念的產物。

巫師為驅鬼敬神、逐疫去邪所進行的宗教祭祀活動，稱為儺或儺祭、儺儀。儺師所唱的歌、所跳的舞稱為儺歌、儺舞。儺戲又產生於儺歌、儺舞。

據民國97年媒體報導，湖南懷化學院副教授皮建輝指出，「晃動雞的時候，打破了雞內耳半規管的液體平衡狀態，雞感覺到自己的身體難以調整平衡，容易摔倒，使得雞不敢亂動。」

但是在《湖南衛視》101年10月8日的《誰與爭鋒》節目中，邀請能讓動物假死和喚醒的心理催眠治療師呂承諭，挑戰定雞術第八代傳人石山東。呂承諭挑戰了三隻雞都無法打破呆若木雞的狀態。因此皮建輝教授的見解並不代表科學界最終的定見。

定雞術在94年被中國大陸列為非物質文化國家遺產。

(中時電子報)

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