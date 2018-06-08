,獨家）教育部延宕聘管 台大校務會議代表擬修法列國家賠償

2018年06月08日 12:56 旺報 李侑珊

台大即將在9日召開校務會議，由於教育部依舊未通過台大校長當選人管中閔上任，部分校務會議代表提案：「校務會議應推動檢討本次校長遴選所受政治力干擾，研擬維護自主之道」，建議校方即時成立工作小組，並將此事件列入校史，以及針對教育部延宕聘任公立大學校長的作為，列入國家賠償範圍。

台大教授官俊榮等多名校務代表建議，此工作小組可由副校長一人擔任召集人，邀集校務會議代表、本次校長選委員、台大高等教育策進委員會委員各3至5人，以及人事主任組成。

提案的校務會議代表在提案說明中提到，台大向教育部提出新任校長人選後，先由某些特定立場的立委，利用預算審查，提案挾持教育部要求釐清所謂爭議前，不得發聘台大校長，教育部在立委因輿論壓力撤案後，竟然接手打壓台大，但依照《大學法》等規定，大學校長遴委會獨立自主運作，教育部對於公立大學校長遴選，沒有審查權，僅能作形式的核定。

校務會議代表也提到，教育部一再以要求釐清種種疑義為藉口，已經無法模糊其妨害大學自主的事實，台大前校長陳維昭曾感嘆：「這是校園民主最黑暗的時刻」，並呼籲將相關文件等事實記錄，列入校史；「而今台大人更須有所警覺，從前校長楊泮池的不續任事件，一年多來以政治為主的外力，明顯一再侵犯本大學的自主。」

校務會議代表認為，為維護大學自主、台大學術自由，校務會議責無旁貸，應推動檢討校長遴選受到政治力干擾，並慎謀應變以維護自主之道，相關做法包括：公開聲明譴責外力介入之不當，推動深化社會對大學自主的認同，促成當局立法補正，並未解決教育部延宕之害，針對其違法事實，研擬推動國家賠償。

至於學生代表部分，台大學生會會長林彥廷、台大學代會議長周安履等人則聯合提案，校長遴選有關法規修正建議案方面，建議修正《台大校長遴選辦法》，應有學生代表至少3席，另也建議教育部提出《大學法》修正案，在公立大學校長遴選中，減少教育部代表、校友代表及社會公正人士，教育部應釐清校長當選人聘任准否後的救濟管道，以具體落實學生權益、大學自主，避免台大攳選爭議事件再次發生。

(旺報 )