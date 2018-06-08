幸福人壽掏空案 外商女經理吳曉雲被起訴

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幸福人壽掏空案，前董事長鄧文聰因掏空公司資產127億元，最高法院依加重背信罪判刑10年確定，同案中的香港EFG銀行人員吳曉雲、Robert Chiu、Albert Chiu被法院認定是共犯移送台北地檢署，北檢調查後，8日依違反保險法等罪將吳曉雲起訴，並對Robert Chiu、Albert Chiu發布通緝。

檢察官曾在2016年7月25日以被告身份傳喚吳曉雲出庭說明，由律師陪同出庭的吳女否認是掏空幸福人壽的共犯，並辯稱只是奉命行事，依鄧文聰指使，將資產放到法人公司、設立紙上公司，但檢察官對她說法存疑，訊後諭令吳曉雲以500萬元交保，並限制出境、出海。

檢方深人調查後，發現鄧文聰自2007年 2月13日擔任幸福人壽副董事長後，因貪圖公司資產，計畫將幸福人壽資產挪為己用，於是跟吳曉雲共謀，利用幸福人壽將國外資產委託EFG 銀行代操機會，將幸福人壽海外資產違法設定質押給EFG 銀行洗錢到鄧文聰私人帳戶。

由於法院認定認定香港EFG銀行人員吳曉雲、Robert Chiu、Albert Chiu是共犯，北檢偵查確認吳曉雲的犯行，於是依違反保險法等罪將吳起訴，並通緝Robert Chiu、Albert Chiu。

(中時 )

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