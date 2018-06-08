三重警匪對峙 惡匪去年才肇逃開槍傷人

2018年06月08日 12:44 中時 譚宇哲

47歲的通緝犯陳文彬8日晚間8時許在新北市三重區力行路一段與警方持槍對峙，過程長達2個小時，嚇壞附近住戶，所幸陳文彬最後在上百名警力包圍下棄械投降，警方發現，陳文彬去年因肇逃、開槍傷人遭判刑，此次遭逮刑期上看7、8年，畏罪的陳文彬因此冒險開槍與警對峙。

警方調查，陳文彬有槍砲、毒品等多項前科，根據判決指出，陳男去年4月在北市萬華區桂林路撞傷許姓騎士，陳男肇事後並未下車察看，快速駛離現場。

同月，陳文彬又因債務糾紛在北市街頭遭22歲鄭姓男子持刀砍傷，陳男負傷後竟夥同友人駕車追上前，連開3槍回擊，導致鄭男左腳踝被子彈射傷，陳文彬犯案後則逃逸，直到6天後才在警方策動下自行投案並交出槍枝，去年12月遭判處4年6個月徒刑。

8日晚間8時許，陳文彬現身三重區力行路一段一處公寓，疑似剛進行完毒品交易，陳下樓時巧遇巡邏警員，心虛轉身逃上樓，警員見狀追上，陳立刻持槍連開2槍，所幸皆未擊中警員。

陳文彬一路逃到公寓5樓頂，一度持槍威脅住戶讓他進去躲避，反遭住戶拒絕並發生扭打，不久大批警力趕到現場，陳文彬情急之下躲到頂樓水塔後方，與警方對峙。

陳文彬見百名警力將他團團包圍，自知插翅難飛，拖延了一段時間後，陳先交出其中一把手槍，隨後當場打電話給女兒交代「爸爸被警察包圍了，這次應該跑不掉了」、「你要好好念書，將來好好嫁個好人家」，在晚間10點47分棄械投降，結束2個小時的警匪對峙。

警方表示，從陳嫌身上共起獲2把改造手槍，15發子彈、大麻一包、磅秤一個，訊後將陳嫌依殺人未遂、槍砲、毒品、通緝罪嫌移送。

(中時 )