國民黨新竹縣長提名爭議 馬英九：希望照制度走

2018年06月08日 13:05 中時 鄭舲

國民黨新竹縣長提名撤銷全民調擬改用徵召，黨內青壯派立委紛紛質疑黨中央修改遊戲規則，前總統馬英九昨也首度表態，希望黨內初選依制度走。馬英九今受訪時再度強調，他從昨天到今天想法都沒改變，希望能照制度走，精誠團結、同舟共濟，邁向勝利。

馬英九及國民黨主席吳敦義今同台為國民黨台北市長參選人丁守中與多名議員參選人站台，吳敦義受訪時被問及新竹縣長提名爭議，他指出，會依照5月30日全體中常委在中常會一致通過，要採取能夠挑選出最受歡迎信任、最有機會勝選的候選人的方法。

至於馬英九昨透過辦公室發言人徐巧芯表示，為免傷及黨的團結及形象，仍希望黨內初選依制度走，才能彌平爭議，也符合社會期待。吳敦義說，他知道馬講了哪些話，會依照國民黨最高權力機構中常會的決議處理。

媒體追問會採全民調或徵召的方式？吳敦義說「不一定」，一定是會通過議會、縣政府、黨部、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會、里長聯誼會各方面廣泛提供意見，共同有一個意志，就是最能夠勝選、最忠於中國國民黨、忠於中華民國、最忠於新竹縣民眾的候選人。

被問及何時作最終決定？吳敦義沒有正面回應，只再度強調國民黨能協調就協調，不一定要全民調，例如金門原有兩位有意願，經協調後決定徵召楊鎮浯參選金門縣長。

(中時 )