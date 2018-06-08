添購F-35與阿帕契 美初步通過明年20兆軍事預算

美軍有意於明年再添購多架F-35戰機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國軍事新聞網（Military Times）報導，美國聯邦眾議院（House of Representatives）初步批准明年度（2019）的軍事預算，總金額約為6,746億美元（約20.1兆台幣），包含添購多架新型F-35戰機（F-35 Lightning II）、阿帕契直升機（AH-64 Apache helicopters）和濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）的預算，以及替美軍官兵調薪2.6%等多項計畫，再次顯示共和黨與川普（Donald Trump）政府有意強化美軍戰力的決心。

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報導中指出，軍事總預算約為6,746億美元（約20.1兆台幣），包含國內的6,065億美元（約18.06兆台幣）和海外任務的681億美元（約2.02兆台幣）兩大部份。其中有1,457億美元（約4.34兆台幣）的經費，將用於美軍採購與升級新裝備之用，預算報告中初步決定，明年度將採購93架F-35戰機、66架AH-64阿帕契直升機、24架MQ-9死神偵察機（MQ-9 Reaper）和3艘濱海戰鬥艦；除無人機一項，其餘的裝備採購數量，都遠比先前總統川普要求的還多。

AH-64阿帕契直升機也是美軍下一步新採購項目之一。（圖/美國陸軍）

MQ-9死神偵察機，也被列入美軍新採購的裝備清單。（圖/美國空軍）

面對愈來愈複雜的國際情勢和敵人，川普於去年高喊「重建美軍」的大計畫；而在此預算案通過後，共和黨德州眾議員凱·格蘭傑（Rep. Kay Granger）興奮地表示，「去年，我們為重建美軍邁出第一大步；今年，這個預算案將是實現夢想的第二步伐。」

軍隊中除了優良的設備外，人員和後勤系統更是不可或缺的一部分，此次的預算案中，還包含要替美軍官兵調整薪俸水準、優化殉職撫卹金額、強化軍隊的衛生健康保障制度，讓守衛國家的軍人和其眷屬，也能受到良好的對待。

造型非常特別、美軍現役獨立級濱海戰鬥艦1號艦-獨立號。（圖/美國海軍）

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

(中時電子報)

文章來源：House appropriators want more aircraft in fiscal 2019 defense budget

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