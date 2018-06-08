星空聯盟Jeffrey Goh：提升轉機旅客無縫旅遊體驗

2018年06月08日 12:51 工商 王淑以

星空聯盟執行長Jeffrey Goh在6月4日在雪梨舉辦的第74屆國際航空運輸協會（IATA）年會中，對全球航空媒體發表最新的發展規劃。他指出，星盟的策略重心已由追求會員數量的成長，轉為提供轉機旅客無縫接軌的旅遊體驗。

對旅客來說，透過行動裝置即時掌握行程日益重要，星盟亦配合此趨勢將策略重心轉向數位科技的發展，以提供更佳的數位旅遊體驗。

星盟執行長Jeffrey Goh表示，本次首席執行長委員會重申未來的策略重心將是連結盟航成員的數位化服務，以進一步提升旅客的旅行體驗。

為此，星空聯盟將開發一套所有成員共同使用的中央數位系統，將服務範圍加以擴大，讓旅客在搭乘跨航班機時，也能享有一致的服務及禮遇。

多年來星盟一直致力於數位化轉型，建構資訊科技樞紐以整合星盟後端服務。舉例來說，旅客在搭乘盟航銜接航班時，跨航劃位的準確性將可提高，哩程累計也能更加迅速。

星盟在今年2月達成另一個里程碑，即推出數位服務平台（Digital Services Platform）。漢莎航空已將此技術運用在行李託運，旅客即使搭乘其他盟航班機，亦能即時掌握行李動態。星空聯盟的行李資料系統每天平均處理6.5億筆行李動態資料。

此外，聯合航空也推出進階版的選位功能，旅客透過聯合航空的官網或APP購買新加坡航空的機票時將可同步選擇座位，此項功能未來將拓展至所有星盟成員。

星空聯盟將持續推出更多的升級服務，未來星盟旅客將可獲得全新的資訊服務，更能掌控自己的行程。

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，有28家成員公司，國內的長榮航空，以及亞德里亞航空、愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、巴西哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、波蘭航空、德國漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。

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