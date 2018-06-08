朱立倫與阿公阿嬤包愛心粽 關心永和獨居長者

新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動，新北市長朱立倫出席與阿公、阿嬤一起包粽子同樂。（葉書宏攝）

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新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動，新北市長朱立倫出席與阿公、阿嬤一起包粽子同樂。（葉書宏攝）
新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動，新北市長朱立倫出席與阿公、阿嬤一起包粽子同樂。（葉書宏攝）
新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動，新北市長朱立倫出席與阿公、阿嬤一起包粽子同樂。（葉書宏攝）
新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動，新北市長朱立倫出席與阿公、阿嬤一起包粽子同樂。（葉書宏攝）
新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動。（葉書宏攝）
新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動。（葉書宏攝）
新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動。（葉書宏攝）
朱立倫與阿公阿嬤包愛心粽 關心永和獨居長者

新北市永和區公所今（8日）上午10時許舉辦「2018五月慶端午粽香傳愛心」活動，新北市長朱立倫出席與阿公、阿嬤一起包粽子同樂，完成的粽子將分送給區內獨居長者及社福機構。朱立倫特別呼籲，阿公阿嬤們一起響應市府的免費老花眼鏡行動，一起關心自己的視力問題。

朱立倫與立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇、永和區長胡合鎔、永和警分局長蘇永芳等一起出席活動，朱立倫一抵達現場立即成為阿公阿嬤爭相合照對象，現場還有阿公阿嬤高呼「選總統！選總統！」

朱立倫表示，端午節將至，大家帶著愛心來包粽，除了媽媽、阿嬤們響應外，很多爸爸、阿公也來體驗，阿公阿嬤一起同樂，發揮愛心將粽子送給有需要的獨居長者，另外，他呼籲，所有長輩一起來檢查視力，響應市府免費老花眼鏡行動。

關於阿公阿嬤熱情呼喊「選總統！選總統！」，對此，朱立倫表示，謝謝很多阿公阿嬤對他的疼愛，繼續來支持這些長者，多多為長者的健康來努力。

(中時 )

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