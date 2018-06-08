芳苑蚵車翻覆 嘉市大同國小戶外教學釀12傷

彰化縣芳苑鄉漢寶海堤，8日中午發生採蚵車翻車意外，車上9名國小六年級學童和3名大人受到輕傷。(謝瓊雲翻攝)

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彰化縣芳苑鄉漢寶海堤，8日中午發生採蚵車翻車意外，車上9名國小六年級學童和3名大人受到輕傷。(謝瓊雲翻攝)

嘉義市大同國小135名學童8日到彰化縣芳苑鄉搭乘蚵車要到海邊體驗挖蛤仔，不料其中1輛蚵車才開上海堤就疑似失去動力導致翻覆，車上9名學童、2名女領隊與李姓駕駛共12人受傷，所幸送醫多是手腳擦傷，但其中2人表示頭暈，將觀察有無腦震盪，肇事原因警方調查釐清中。

彰化縣消防局第四大隊副隊長洪坪鋒指出，意外發生在上午11點11分，李姓司機駕駛三輪蚵車搭載10名小朋友與2名領隊從王功漁港出發要到海邊挖蛤仔，結果在開抵漢寶海堤越堤坡道時，蚵車疑似突然失去動力，接著從斜坡翻落到防汛道路，釀成這起意外。

意外發生時，正好海巡署鹿港巡邏站人員經過，立刻通報消防局並與趕到的救護車將傷者送往二林基督教醫院。洪坪鋒表示，初步觀察多數傷者都只受輕傷，但有2人說會頭暈。

帶隊老師蔡建生說，這次戶外教學委託救國團嚕啦啦的嘉義分公司辦理，135名學生早上7點半從嘉義出發到彰化體驗採蚵，每輛採蚵車坐10名學生，受傷的學生是六年一班的孩子。

「超嚇人的！」1名左腳受傷的小朋友驚魂未定說，蚵車要上斜坡時熄火後往下滑，接著撞到旁邊就翻車，當時車上的人都掉出來，大家都嚇得大叫」。

這起蚵車翻覆意外，彰化縣政府農業處表示，有關牡蠣搬運機，目前縣府正向中央辦理自治條例法案的核定程序中；但條例的內容並未同意該牡蠣搬運車可以搭載遊客從事觀光的營業項目，牡蠣搬運車因作業環境之需求，車身重心較高且為三輪之結構，目前條例草案內容僅提供牡蠣養殖產業搬運使用。

(中時 )

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