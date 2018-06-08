社區大樓為掩護仍破功 警方破毒窟

2018年06月08日 13:19 中時 陳育賢

21歲陳姓毒販為躲避警方查緝，以新竹縣住宅區的社區大樓為掩護，平日在租屋處內大做 毒品分裝工作，將毒品分裝成小包裝的咖啡包販賣，新竹市刑大偵3隊在多日跟監埋伏後，7日持搜索票前往查緝，當場將他逮捕並起出大批毒咖啡包。

警方指出，新竹市警察局近日執行「緝毒安居專案」大掃蕩，並根據線報掌握有毒品前科的陳姓男子仍不知悔改，持續以販賣毒維生，偵大隊幹員在跟監其多天後發現，陳嫌也獲警方近日有毒品掃蕩專案，近來為躲避查緝特別躲到新竹縣的住宅區社區大樓內避風頭，以為以社區大樓為掩護警方就不容易跟監其行蹤。

不過，警方調查仍發現，陳嫌不僅在社區大樓內仍持續做販賣毒品勾當，還以通訊軟體採「老鼠會」上下線經營模式散布、販賣毒品，並與同夥把租屋處當成毒品分裝工廠，將毒品分裝製成咖啡包，再與下線相約在人多的速食店等處交易。

新竹地檢署檢察官張瑞玲昨天指揮警方前往索查，當場在其租屋處的天花板夾層查獲毒品咖啡包231包（重1048公克）、咖啡包分裝帶1794個、封口機一台等物。

警方指出，陳男是以每包150元的價格向上游毒品大盤商購買毒品咖啡包，再以每包300至500元價格轉賣給下游毒蟲，估計每日不法獲利高達1萬多元。

而其毒品咖啡包內的成分複雜，初步驗定含有俗稱強姦藥丸的2級毒品苯二氮泮類與Ｋ他命，警方今天訊後並將全案依毒品罪嫌移送法辦。

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(中時 )