社區大樓為掩護仍破功 警方破毒窟

新竹市刑大偵3隊7日在新竹縣某社區大樓逮獲陳姓男子在租屋處分裝毒品，並起出大批毒品咖啡包。（陳育賢翻攝）

友善列印
中時

21歲陳姓毒販為躲避警方查緝，以新竹縣住宅區的社區大樓為掩護，平日在租屋處內大做 毒品分裝工作，將毒品分裝成小包裝的咖啡包販賣，新竹市刑大偵3隊在多日跟監埋伏後，7日持搜索票前往查緝，當場將他逮捕並起出大批毒咖啡包。

警方指出，新竹市警察局近日執行「緝毒安居專案」大掃蕩，並根據線報掌握有毒品前科的陳姓男子仍不知悔改，持續以販賣毒維生，偵大隊幹員在跟監其多天後發現，陳嫌也獲警方近日有毒品掃蕩專案，近來為躲避查緝特別躲到新竹縣的住宅區社區大樓內避風頭，以為以社區大樓為掩護警方就不容易跟監其行蹤。

不過，警方調查仍發現，陳嫌不僅在社區大樓內仍持續做販賣毒品勾當，還以通訊軟體採「老鼠會」上下線經營模式散布、販賣毒品，並與同夥把租屋處當成毒品分裝工廠，將毒品分裝製成咖啡包，再與下線相約在人多的速食店等處交易。

新竹地檢署檢察官張瑞玲昨天指揮警方前往索查，當場在其租屋處的天花板夾層查獲毒品咖啡包231包（重1048公克）、咖啡包分裝帶1794個、封口機一台等物。

警方指出，陳男是以每包150元的價格向上游毒品大盤商購買毒品咖啡包，再以每包300至500元價格轉賣給下游毒蟲，估計每日不法獲利高達1萬多元。

而其毒品咖啡包內的成分複雜，初步驗定含有俗稱強姦藥丸的2級毒品苯二氮泮類與Ｋ他命，警方今天訊後並將全案依毒品罪嫌移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

彰化校外教學搭採蚵車翻覆 12人… 車禍糾紛和解金不付 男子反而衝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。