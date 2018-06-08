台灣產業突圍戰略！陳良基：找夥伴、打群架

2018年06月08日 13:21 中時 盧金足

「智慧機械科技大賞-聯合成果發表會」8日上午於中科管理局登場。（盧金足攝）

中科管理局長陳銘煌指出，中科2018年營業額預估可較2017年成長10％，並突破6000億元，預估可達6200億元。（盧金足攝）

科學園區同業公會理事長沈國榮強調，智慧機械時代來臨，人才極度缺乏，解決人才荒是當務之急。（盧金足攝）

台灣如何面對全球智慧機械的激烈競爭？科技部長陳良基8日出席「智慧機械科技大賞-聯合成果發表會」表示，台灣要有「小國大戰略」企圖心，「找夥伴、打群架、結交盟主」是台灣產業發展突圍的關鍵策略，幫助台灣助在全世界「喊水會堅凍」。科學園區同業公會理事長沈國榮大聲疾呼，智慧機械時代來臨，人才極度缺乏，解決人才荒是當務之急。中科管理局長陳銘煌為中科營業額報佳音，2018年營業額預估可達6200億元。

這場在中科管理局舉辦的「智慧機械科技大賞-聯合成果發表會」，也因為參加產商與學界人數大爆滿，還新闢第二會場觀看大螢幕，同步參與為中部地區智慧機械發展座談盛會。

陳良基以「一支筷子易折斷，一把筷子難折斷」的例子強調，台灣產業升級加值，面對未來新興科技挑戰，企業要有「小國大戰略」的大器，由找夥伴打群架過程中，發揮整體效益，工程師每季研究成果，成為產學界新興研討問題，台灣以創新的研發成果領先全世界。

陳良基表示，中台灣是工具機的重鎮，工具機產業升級加值，就需要有強大產品價值的平台，現在新興的AI智慧機器人，台灣要有能耐，讓人工機器結合智慧機械，未來變成智慧機器人融入生活方式。

「台灣產業的爆發力，未來能在全世界喊水會堅凍！」陳良基表示，智慧機械相關產業，藉由導「智慧機械科技大賞-聯合成果發表會」，互相交流，也是「互相漏氣求進步」，愈挑剔愈能快速進步，為產業平台找到更多原創題目及價值，創造台灣產業的加值條件。

沈國榮對蔡總統推動「產業五加二」馬不停蹄，但也憂心，人才極度缺乏，精密機械整合時，全部跟上四點零時代，但在應用及設計升級時，人才有的還停留在傳統精密機械，產業找不到研發部門的高級工程師。

「如何找到操作智慧機械人的人才？」沈國榮強調，生產線由智慧機器人取代，但必須有高級工程師檢監控管理機器人，目前人才培育在各大學發展培養，產業五缺中，缺人才很嚴重，因為機器人必須與工程師隔離，避免如一個機器手臂一轉動，即造成周邊人員受傷，需強化設備安全，讓機器人在轉動過程發現身影，馬上感應離開，未來機器人已不只在取代人工，還能不斷收集資訊。

中科管理局長陳銘煌為中科營業額報佳音！延續2017年度中科園區廠商營業額創同期歷史新高的成長趨勢，2018年1月至4月營業額達2145億元，較去年同期2017年1-4月的1564億元成長37.12％，主要成長產業為積體電路，約成長69％，及精密機械約成長20％。

此外，受惠於半導體、機械設備產品訂單能見度佳，行動裝置、物聯網、虛擬實境、智能汽車等新興應用領域商機持續發酵，可望推升我國出口動能，進而推升園區廠商營業額，中科2018年營業額預估可較2017年成長10％，並突破6000億元，預估可達6200億元。

陳銘煌強調，智慧機械科技大賞，為產業注入新研活力，其中，逢甲大學教授黃錦煌團隊執行「精密主軸於智慧型滾齒機之應用暨推廣」達到虛實機電一體化並建立國內第一套國產化智慧射出成型整合系統與示範場域。

透過智慧機械關鍵技術的展示與分享，更希望能增加中部地區廠商產學交流機會，一同攜手合作打進國際供應鏈體系。

除技術展示外，新世代人才更是社會未來強大的生產力，因此活動中特安排智慧機械重點研究團隊進行口頭發表，鼓勵年輕學子站上台，以新世代的語言與產業界人士進行雙向交流，透過產學跨域交流，將研發的創新點子注入產業，讓產業的實務經驗回饋研發團隊，產研融合，加速研發成果產業化。

(中時 )