馬英九吳敦義同台挺丁守中 喊全力團結拚勝選

2018年06月08日 13:34 中時 鄭舲 、 季志翔

國民黨台北市長參選人丁守中（右）8日與前總統馬英九（左）、國民黨主席吳敦義（中）參加台北市婦工姊妹團結誓師大會，三人同台高呼當選口號。（季志翔攝）

國民黨台北市長參選人丁守中（右一）8日參加台北市婦工姊妹團結誓師大會，應邀出席的國民黨主席吳敦義（右二）特別為他送上象徵旺來與好彩頭的鳳梨與蘿蔔，祝他順利當選，左一為台北市議員參選人鐘沛君，左二為台北市議員闕枚莎。（季志翔攝）

國民黨台北市長參選人丁守中上午出席台北市婦工總會後援會成立誓師大會，前總統馬英九與國民黨主席吳敦義都現身會場，2人併肩同台為丁守中助選，但全程幾乎無互動，氣氛略顯尷尬。丁守中說，國民黨要全力團結才能勝選，民進黨執政不拚經濟民生只顧政治鬥爭，民心思變，大家都不能接受。

馬英九致詞時說，看到這麼多人來參加活動，讓他對這次選舉充滿信心，選舉只剩5個多月的時間，候選人一步步成型，相信這次一定能夠精誠團結，同舟共濟，獲得勝利。馬英九也說，看到丁守中神采奕奕，讓他非常開心，可以看出國民黨的氣勢一步一步在恢復，相信到選舉那天，一定可以發揮力量贏得勝選。

吳敦義則說，除了全力支持丁守中高票當選台北市長，也期盼市議員能全壘打拚過半。同時，里長是基層最重要的據點，里長選的好，就能夠為里民服務，希望大家讓里長提名候選人也能全壘打。

丁守中受訪時被問及是否找前行政院長張善政擔任競選總幹事？丁守中說，張善政為人敦厚、做事穩健紮實，且非常關注公共政策和台北城市競爭力，尤其他們在智慧城市建設發展方面有很多共同點，台北當前最重要就是要加強建設發展讓市民安居樂業，之後很多方面會向他請益。至於張善政未來角色，不管主委、總幹事或是團隊人選，會待統一確認後再宣布。

另外，外傳若丁守中落選，4年後國民黨立委蔣萬安就能接棒選台北市長，丁守中說，沒聽過這樣的傳言，大家只有說國民黨要團結，2018勝選才有2020。

(中時 )