新北門牌換新裝 門牌自己設計自己選

新北換發門牌迄今已有22年，今年計畫全面換發門牌，為突顯城市特色，舉辦新式門牌設計競圖甄選活動，廣邀民眾參加。（葉德正攝）

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新北市自1996年全面換發門牌迄今已有22年，新北市今年計畫全面換發門牌，舉辦新式門牌設計競圖甄選活動，廣邀民眾參加，並由設籍新北市民一起票選出最具代表性的門牌新樣貌，民政局準備了高達12.5萬元的競賽獎金及豐富票選獎品。

民政局長江俊霆表示，門牌是民眾辨識地址的重要標示，升格後各家戶1樓門牌以「區」字貼紙，遮蔽原鄉、鎮、市行政區，改制迄今7年餘，因多處「區」字貼紙脫落或褪色、或因風吹日曬雨淋，降低辨識功能，因此計畫於年底前分批換發新式門牌，總面數將達159萬面。

江俊霆說，新式門牌除了符合易於辨識，方便用路人尋址外，為突顯新北市的特色與創意，特別公開徵稿，廣邀各界人士及青年學生參加競圖徵選，再由市民朋友票選，找出最代表新北市的門牌新樣貌，展現城市的新活力。

本次設計競圖活動，凡設籍並居住中華民國境內之個人皆可參加，歡迎喜愛設計的民眾，以新北市在地文化、城市特性，發想能夠展現新北市精氣神的門牌。作品採網路上傳方式收件，收件時間為16日至7月15日。

競圖評分標準分為「網路投票」佔30％，「專業評選」佔70％，「網路投票」 期間7月16日至7月31日，由設籍新北市的市民投票，選出前20名進入「專業評選」，再依內容主題、構圖意象、實際應用等項目選出優勝者，頒發獎金及獎座，總獎金高達12.5萬元，前3名分別可獲5萬、3萬、1萬元之獎金，第4到10名每人各5000元獎金。

市民進入活動官網，為喜歡的作品投下支持的一票，就有機會獲得液晶電視、空氣清淨機、咖啡機及超商禮券等豐富獎品，詳洽：www.houseno.com.tw 。

(中時 )

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