2車擦撞1車側翻　駕駛輕傷自行脫困

2018年06月08日 13:59 中時 張穎齊

基隆市仁一路今（8）日上午8時許，深灰色轎車疑似車速過快，擦撞到正要起步的銀色轎車後，側翻在路中央。（郭姓民眾提供）

基隆市仁一路今（8）日上午8時許，深灰色轎車疑似車速過快，擦撞到正要起步的銀色轎車後，側翻在路中央。（郭姓民眾提供）

擦撞後翻車！吳姓男子（32歲）今（8）日上午8時許，駕駛著深灰色轎車行經基隆市仁一路時，疑似車速過快，與1輛銀色轎車碰撞後，整輛車瞬間側翻在路中央，警消獲報後趕緊到達現場協助救援，所幸吳男僅受到輕傷，並自行從駕駛座爬出來，詳細肇事原因及過程尚待警方進一步釐清。

目擊民眾指出，當時深灰色轎車在仁一路上呼嘯而過，但卻不慎擦撞到正要從路邊打方向燈、駛入車道的銀色轎車，導致深灰轎車瞬間側翻在路中央，讓路旁的人都嚇壞了，另外深灰轎車的水箱與機油疑似有破損流出液體，附近民眾則趕忙報警。

警消到達現場後，發現吳男被卡在駕駛座中，不過在消防員的協助打開車門後，吳男可以自行爬出車外，身上僅受到輕傷，經送往醫院治療後並無大礙。

銀色轎車駕駛則表示，對方開車開得很快，還來不及反應不過來，就造成這樣的車禍，自己的車也因此撞到路樹。另外當時案發現場，也一度造成車道堵塞，經警方指揮交通後，才回復正常。至於詳細肇事原因及過程，還有待警方根據雙方、目擊者說詞，並調閱監視錄影器，再進一步調查釐清。

(中時 )