清水運動公園升級！成為台中市第十座國民運動中心

2018年06月08日 13:55 中時 盧金足

前台中市議長張清堂（右）爭取的「清水運動公園」，在其胞弟現任副議長張清照爭取下，確定加碼升級為海線第一座「國民運動中心！」（盧金足翻攝）

清水運動公園地點在清水中央路及鎮政路交口，土地面積3.17公頃。（盧金足翻攝）

台中市落腳在海線地區的第十座國民運動中心出爐！由前台中市議長張清堂爭取的「清水運動公園」，在其胞弟現任副議長張清照爭取下，經費由1.9億元增為5億元，確定加碼升級為海線第一座「國民運動中心！」張清照要求市府妥善規畫，充分利用空間做大眾化設施，成為全台中市最具特色的國民運動中心。運動局長王慶堂8日向張清照說明目前規畫情況，表示最快明年可動工興建。

台中市政府依人口密集度規畫推動興建9座國民運動中心，目前朝馬、北區、南屯已完工開幕，其他陸續推動中，市長林佳龍也宣示，第10座國民運動中心將落腳海線。

清水運動公園地點在清水中央路及鎮政路交口，基地3.17公頃，前市長胡志強內任規畫經費1.9億元，設施包括溫水游泳池、重力訓練教室、桌球室、飛輪教室、韻律教室、交誼廳，室外有網球場、籃球場、停車場。

不過，由於清水運動公園土地因建蔽率過小及地下水位過高問題，市府一直沒有動工，民眾真的等很久了，張清照要求市府加碼將清水運動公園公升級為國民運動中心，擴大空間，充實設施，成為海線第一座國民運動中心，滿足海線民眾需求。

王慶堂今天向張清照說明市府初步構想，加碼升級為國民運動中心經費約5億元，總樓地板面積約1.4公頃，除了原來清水運動公園的運動設施之外，再加入滑冰場、室內空氣槍訓練場及保齡球館，最快明年可動工興建。

滑冰場或空氣槍訓練場屬專業運動設施，張清照說，國民運動中心的專業設施比例不可過高，如果比例過高，可能影響未來OT廠商的經營意願，造成空間及資源的浪費，他建議運動設施要讓大眾都能使用，才能充分利用。

張清照表示，清水國民運動中心是台中市第十座國民運動中心，市府應該就前九座的經驗及缺失進行改善，目前已開幕的國民運動中心健身房人潮大排長龍，清水國民運動中心健身房有擴大必要，溫水泳池也要列入施設重點。

他強調，市府應該妥善規畫，「不要為了選舉，急就章」，要做就要做到最好，希望未來清水國民運動中心成為台中市的標竿。王慶堂認同張清照意見，表示會進一步討論，規畫最適合大眾需求的設施。

(中時 )