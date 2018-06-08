國中會考出爐 彰化每名考生有1.13個免試升學機會

精誠中學滿級分的張雙雙和班導李凌堯老師、國文許雯喻老師。（吳敏菁攝）

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精誠中學滿級分的張雙雙。（吳敏菁攝）

國中教育會考8日成績出爐，彰化縣學子成績亮麗，5名考生5科A++且作文6級分，每名考生有1.13個免試升學的機會，今年縣府也推出「5A獎5萬」政策，鼓勵就近入學，滿級分且作文6級的二林國中謝秉宏決定留在二林高中，參加拔尖培訓專班，精誠中學 張雙雙也決定留母校升學。

彰化縣今年滿級分又6級分的同學，分別是陽明國中、彰興國中、福興國中和二林國中和精誠中學。各科滿級分，國文605人、英語356人、數學534人、自然313人、社會400人、作文122人。

彰化縣政府為了鼓勵就近入學，今年推出「5A獎5萬」政策，以第一志願選填縣立高中，除了入學可領獎學金，只要入學後每學期成績達標準，3年最多可領20萬元獎學金。

二林高中國中部謝秉宏得5 A++且作文6級分的好成績，決定選擇留在二林高中就讀，參加拔尖培訓專班，以推甄頂尖大學為目標，除了縣府獎學金，更還有機會領到教育部均衡教育發展獎學金。

另外，鹿港國中陳芊穎同學雖然腦性麻痺，平時得靠輪椅代步，再加上家中經濟並不寬裕，屬中低收入戶，但陳同學並沒有因此被打敗，平時苦讀終獲得4A1B++的好成績，預計選填彰化女中。

今年教育部核准彰化縣國、私立高中職各班增收2名，免試入學招生名額約可達1萬3145名，參加免試入學人數為1萬1600名，每名考生可獲得1.13個升學機會。

率中部之先推出優先免試入學，學生可依個人性向擇定一校報名，報名期限至6月9日止，預訂於6月12日放榜，學生可把握多一次的升學機會，如果未獲錄取還可繼續報名免試入學管道。

(中時 )

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