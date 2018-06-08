詹詠然奪法網混雙冠軍 台灣大董事長蔡明忠跨海祝福

2018年06月08日 13:55 中時電子報 黃邱倫

台灣網球女將詹詠然在7日晚間與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）勇奪法國網球公開賽混雙冠軍，這是詹詠然職業生涯首座大滿貫混雙冠軍獎盃，也是她個人在紅土大滿貫賽最佳戰績。長期贊助詹詠然的台灣大董事長蔡明忠在得知奪冠好消息後，第一時間跨海獻上祝福，恭賀她再度締造生涯紀錄，成為台灣網壇上第一位勇奪大滿貫混雙冠軍的台灣女將，並期許她在台灣大的支持下，繼續發光發熱、為台灣爭光。

長期支持台灣體育的台灣大哥大自2014年贊助詹詠然，短短3年多來，從女子雙打世界排名第37名一路征戰全球各大賽事，不斷刷新職業生涯紀錄，不但在去年勇奪美國網球公開賽大滿貫女雙冠軍，更不負眾望在去年10月榮登WTA女雙世界排名第一。

這次詹詠然與多迪格（Ivan Dodig）成功以6比1、6比7、10比8擊敗大會頭號種子克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic）與加拿大達布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）的混雙組合。這次在法網混雙奪冠，是詹詠然繼2011年在澳洲網球公開賽與地主國選手韓利（Paul Hanley）攜手抱回混雙亞軍之後，職業生涯第二度奪下大滿貫混雙獎盃。

蔡明忠表示，看到詹詠然在國際網壇為國爭光，身為長期贊助的台灣大哥大與有榮焉。台灣大贊助她的這些年來，征戰全球網壇賽事屢傳佳績，不僅與前搭擋「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）聯手搭檔展現絕佳默契，在多項國際網壇重要賽事中奪冠；這次在法網混雙奪冠更是值得喝采，除了混雙需要絕佳默契，而且紅土球場變數更大，她與多迪格（Ivan Dodig）兩人首度搭檔就有如此好成績，確實相當不容易。

對於來自台灣大的跨海祝福，詹詠然說，這些年來四處征戰，國人的支持是她最大的後盾，感謝台灣大哥大長期以來的贊助和鼓勵，才能讓她無後顧之憂，拿出好成績來回饋球迷與國人；也謝謝很多台灣球迷特地在場邊為她吶喊加油，大家的支持是讓她持續在網球之路上奮戰不懈的最大動力。未來，她仍會拚盡全力為台灣爭光，創造更多屬於MIT的佳績。

(中時電子報)