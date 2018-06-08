黃安認握周子瑜事件真相 首曝當年被抄家跟蹤

2018年06月08日 14:03 中時電子報 蔡曉婷

黃安發文批吳音寧。（圖／取自黃安微博）

長期定居在大陸的黃安常發文分享對台灣時事看法，今(8日)他見吳音寧遭在野黨圍剿有感，難得自提2016年因他掀起的周子瑜事件，稱手上握有真相，首度透露自己當年遭「抄家、跟蹤、監聽、人身攻擊」，氣喊：「有誰替我說過一句話？」

黃安今上午發文表示，見吳音寧被追殺圍攻而蔡英文出來替她護航，令曾有過類似經驗的黃安不由得冷笑說：「呵呵，還看不出來嗎？這就是政治追殺嘛，還需要什麼天條、什麼理由？你民進黨不是最擅長這一套，現在不過是報應！」

話鋒一轉，黃安自己提到2年前他因周子瑜事件成為話題焦點，稱自己和所有選擇相信他的人心裡有真相，他雖當時被抄家、監聽，還心臟病發作，但不氣餒，說：「疾風知勁草，板蕩識忠臣，我堅持下去，終等到水落石出平反日」，並反酸吳音寧是草莓，一打就垮，根本對不起她的百萬年薪，「你就別趟渾水，回家好好的」。

黃安微博全文如下：

這個吳音寧被在野黨圍剿追殺，蔡英文跳出來替她護航、連臺灣某作家也發聲：她到底犯了什麼天條？大家這樣追殺她？

呵呵，還看不出來嗎？這就是政治追殺嘛，還需要什麼天條、什麼理由？你民進黨不是最擅長這一套，現在不過是報應！

肘子魚事件有真相嗎？有，在我的手上，在所有選擇相信我的人心裡。可是，民進黨利用這個事件炒作，對我個人“吳音寧”，我被抄家、跟踪、監聽、人身攻擊，有誰替我說過一句話？

我有100個倒下去妥協的理由，包括心臟病突發，但我偏不，我就堅挺、我就勃起、我就打落牙和血吞，絕不懷憂喪志，現在更鑽研《毛選》，打算跟你台獨幹到底！

挫折難免，關鍵是態度。吳音寧一打就垮，哪對得起她250萬的年薪，慫包一個。

疾風知勁草，板蕩識忠臣，我堅持下去，終等到水落石出平反日；吳音寧這種草莓，你就別趟渾水，回家好好的。

戰無不勝的毛澤東思想萬歲！

(中時電子報)