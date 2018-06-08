攜手打擊犯罪 警局與業者建網路即時通群組

台中市警察局第四分局舉辦「重大刑案相關因應對策」座談會，邀業者共同維護治安。（盧金足翻攝）

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台中市警察局第四分局舉辦「重大刑案相關因應對策」座談會，邀請轄內大型賣場、百貨業者、醫院、飯店、餐廳、學校等設有立體、地下停車場之公共空間管理者參加，籲請各業者加強錄影監視系統、照明設備、安全警鈴及保全巡查人員等，與警方共同防範犯罪，更要求派出所與業者建立通報聯繫窗口，建立網路即時通訊群組，以利聯繫通報處置。

警察局第四分局分局長林逢泉表示，針對轄內設有立體、地下停車場之大型賣場、百貨業者及公共空間管理者等，將增派警力加強巡邏，同時提醒民眾，應隨時注意身旁可疑人物，小心遭人尾隨，常常注意環境，時時提高警覺，不僅保護自己也幫助別人，遇有不明人士靠近或跟蹤，不宜停下質問，應保持冷靜，理性應對，並立即轉往人多與光亮之處所尋求協助。

為消弭治安死角，提升業者對於民眾人身及財產安全責任，預防與排除治安事件發生，中市警第四分局邀請轄內大型賣場、百貨業者、醫院、飯店、餐廳、學校等設有立體、地下停車場公共空間管理者，召開「重大刑案相關因應對策」座談會。

警方呼籲業者完善錄影監視系統、照明及安全警鈴之環境安全設備檢測、調整安全巡查人員機動巡查頻率，以有效防制宵小隱身於營業場所或停車場附近，使不法之徒產生畏懼、退縮之心，減少是類案件發生，增加市民安全感，以保障民眾生命與財產安全。

第四分局除呼籲業者加強各項軟、硬體安全設施與巡查人員外，並請業者於營業處所停車場出入口或明顯處，張貼防搶、防竊宣導警語，提醒民眾防範，更責成派出所與業者建立通報聯繫窗口，建立LINE即時通訊群組，以利聯繫通報處置。

此外，並評估業者停車場納入巡邏線執行重點巡邏守望，提高見警率，另指派專員連繫轄內各業者，協助各業者停車場「環境安全評估檢測」。

(中時 )

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