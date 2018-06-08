傅達仁安樂死了 荷蘭調查：真正執行者不到一半

重症病患能否選擇安樂死，世界各地都有是贊成與反對的論戰。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

前體育主播傅達仁昨天走了，他用生命打了爭取尊嚴死的一仗，在面對不論主動、被動或協助「安樂死」的課題，在台灣社會留下諸多討論。荷蘭作為安樂死立法先驅的國家，哪些想以安樂死走完人生旅途的病患，最終是否都能如願以償善終，會不會有人中途改變主意？荷蘭一項調查發現，其實約八分之一的人最後決定不進行安樂死，而真正執行者不到一半，換句話說，有很多選擇安樂死的人都後悔了。

面對安樂死(euthanasia)，當事人身心所承受的痛苦，外人無從真正體會，要或不要都是至難的抉擇。聯合報報導，荷蘭2005年一項調查顯示，在2658件安樂死要求中，有13%、約八分之一的人最後決定不進行安樂死；最後真正執行安樂死的比率為44%。其中，有13%的病患在執行前便已過世，也有13％病患在要求執行安樂死的過程中死亡。

目前已立法容許主動安樂死的國家僅有荷蘭、盧森堡、比利時及哥倫比亞；已立法容許被動安樂死的國家：英國、愛爾蘭、芬蘭、挪威、法國、西班牙、奧地利、希臘、丹麥、瑞典；已立法容許協助安樂死的國家：德國、瑞士、加拿大、美國部份州、日本、韓國及澳洲的維多利亞州。

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(中時電子報)

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