李恕權曝傅達仁5句遺言 笑飲最後一口藥

傅達仁安樂死前，乾兒子李恕權趕到瑞士急見。（圖／取自臉書）

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中時電子報
／綜合報導

資深媒體人傅達仁昨在瑞士選擇安樂死（accompanied suicide 陪伴性自殺）走完人生最後一程，他的乾兒子、資深歌手李恕權更趕往瑞士見他最後一面。而今李恕權就在網上寫下對傅達仁的思念，更透露了再喝下最後一口藥前，傅達仁說的5句遺言！

李恕權為了趕在傅達仁離開人世前見他最後一面，特地飛往瑞士，而他今也在網上抒發對傅達仁用自己的生命喚起外界對安樂死的議題感到驕傲，「他用他自己的生命，把安樂死這過去視而不見，懼而恐談的議題，喚起了全民討論，關注，凝聚民意，也為將來的立法開始舖路了。」

除此之外，李恕權也說在喝下最後一口藥前，傅達仁說了「有生就必有死，不須恐懼，停止政黨惡鬥，放下敵我，台灣努力爭氣加油！」隨他就笑著飲下最後一口藥，讓李恕權感念頗深，直言「你放心走，我們會接下後續的事。你用最後的積蓄，為我們上了一課。」

李恕權全文

他用他自己的生命，

把安樂死這過去視而不見，

懼而恐談的議題，

喚起了全民討論，關注，凝聚民意，

也為將來的立法開始舖路了，

讓後人與受難家屬，

多了一個人權的保障與選擇！

新理念，

難免會讓人感到威脅與不安，

但也因為他的勇敢，

不畏千萬寒言諷語，踏出了那第一步。

他的付出與舖路，

讓我們後人得以受惠，

用他自己僅存的生命與影嚮力，

為我們社會進步邁前了一步！

他走前最後的遺願：

為台灣樹立良好完善的安樂法，

讓長年痛苦絕症，

無法為自己發聲的病患，

不再煎熬，不再拖累家屬與社會。

離前，他說：

有生就必有死，不須恐懼，

停止政黨惡鬥，放下敵我，

台灣努力爭氣加油！

最後在挺魃堅定講完話，

平安喜樂微笑中飲下最後一口藥！

爺，過去很多事，我沒看懂，

現在我懂了，

民眾已經為你開啟了安樂法連署，

你放心走，我們會接下後續的事。

你用最後的積蓄，為我們上了一課，

你留下的每一語，我都有留下，

沒來的及把你要我寫的歌完成，

也請你原諒。

雖然你已經皮包骨虛弱不行，

但你從不在我們面前，

讓我看到你的痛，

你堅定不拔，挺腔有氣，

縱然在最後時刻，

也勇不低頭。

38年前，完全不認識的你，

無條件的照顧我，

此生能有您為乾爸，

是我畢生的榮幸！

我們不遠，

你的聲音，你的精神，

永永遠遠就在我們每個人的身邊。

你放心走，

我們大家會一起努力，

把你的遺志做到盡善盡美。

愛你永遠，也會常來平安園看您的，

恕權 敬

2018/06/07 蘇黎世 瑞士

(中時電子報)

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