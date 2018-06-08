美學者：美陸關係惡化 可能走向「交易性的衝突」

2018年06月08日 14:28 中時 王嘉源

美國之音中文網8日報導說，美陸兩國關係因為貿易、南海以及台灣等熱點問題而急劇惡化。美國有學者認為，盡管兩國在短期內也許能夠避免一場大傷元氣的貿易戰，但是美陸關係的長期走向幾乎肯定是不斷惡化的戰略衝突，甚至可能是一場全面的冷戰。

美國加州克萊蒙特·麥肯納學院（Claremont McKenna College）政府學教授裴敏欣（Minxin Pei）認為，美陸關係在過去五年發生了根本性的改變。他6日在《評論匯編》（Project Syndicate）網站上發表文章說：「中國日益回歸威權主義，這個過程在今年3月廢除國家主席任期限制而達到高潮。與此同時，中國採取了體現在『2025中國製造』計劃的國家產業政策。還有，中國持續在南海進行島礁建設，以改變那裏的領土現實。它還執著的向前推進幾乎不加遮掩的對美國全球主導權提出挑戰的『一帶一路』倡議。」

這位美籍華裔學者說，所有這些讓美國確信，它的對陸接觸政策徹底失敗了。他說，盡管美國目前還沒有制定一個新的對陸政策，但是它在如何與大陸打交道的方向上是明確的。他指出，去年12月和今年1月公布的美國國家安全戰略與美國國防戰略中，明確地把大陸視為「修正主義大國」，並決心抗衡陸方「把美國擠出亞太地區」的努力。

在他看來，美國就是基於這個戰略目標，最近在經濟上採取了一些動作，包括川普總統要求大陸在兩年內把對美貿易順差減少2千億美元。另外，美國國會即將透過限制大陸在美國投資的法案，並正在制定限制對那些赴美國大學學習尖端科技的大陸學生發放簽證的計劃。

美國之音指出，裴敏欣認為，美陸目前在貿易問題上的爭端實際上超越了經濟領域，這使得這場貿易爭端更難管控。在他看來，大陸也許會透過做出實質性的讓步以及好的運氣，來避免在短期內與美國爆發一場破壞性的貿易戰，但是美陸關係的長期走向幾乎肯定是不斷惡化的戰略衝突，而且甚至是一場全面冷戰。

他說，在這種可能狀況下，遏制大陸將成為美國對陸政策的組織性的原則，而且雙方都會把經濟上的相互依存，看作是不可接受的戰略負資產。他寫道，「對於美國來說，允許中國持續進入它的市場並獲得技術，等於是提供它在經濟上進而在戰略上擊敗美國的工具。對於中國來說，經濟上的脫鉤（economic disengagement）和技術上獨立於美國，不管代價有多大，對維護穩定和確保中國的戰略目標來說，都將被看成是至關重要的。」

裴敏欣認為，在經濟上脫鉤後，美國與大陸在其地緣政治上的競爭中保持克制的理由要少得多。盡管他不認為這兩個核大國之間會爆發一場熱戰，但是他們幾乎可能會進行軍備競賽，並有可能透過代理人戰爭，把它們之間的戰略衝突擴展到全球最不穩定的地區。

不過美國之音報導說，這位學者認為，由於美陸兩國並不希望捲入這樣一場危險而且代價高昂的冷戰，因此第二種可能狀況，即管控的戰略衝突（managed strategic conflict），是更可能的。在這種可能狀況下，經濟脫鉤將是逐步發生的，但不會全面脫鉤。盡管美陸關係的本質是對抗性的，但是雙方都有經濟上的動力來維持一個工作關係。同樣，兩國會積極的爭奪軍事優勢與盟友，他們也不會進行代理人戰爭，或是向與對方發生武裝衝突的力量或團體提供直接軍事支持。

在他看來，至少在短期內，美陸關係最可能的發展方向是走向「交易性的衝突」（transactional conflict），其特徵是頻繁的經濟和外交爭吵，以及偶爾的合作。在這種情況下，美陸雙邊緊張將持續上升，由於個別的爭端是基於具體對價關係（quid pro quo）單獨獲得解決的，因此缺少任何戰略連貫性。

裴敏欣判斷說，因此，不管美陸兩國目前的貿易爭端如何發展，美陸看來正在滑向長期的衝突。不管這種衝突以何種形式出現，它將給美陸雙方、亞洲以及全球穩定帶來高昂的代價。

(中時 )