蔡英文：孤立主義從來不在考慮之中

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蔡英文總統今天以軍禮歡迎第17次率團訪台的史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世，雙方共同見證兩國經濟部長簽署《臺史經濟合作協定》；談及史瓦帝尼長期以來在國際社會對台灣的支持，總統並強調，台灣的國際參與雖然很困難，但是「孤立主義」從來都不在考慮之中。「我們不做惡質的金錢外交競逐，但也不會自絕於國際社會。」

此外，史王提到，非常支持蔡總統的新南向政策，並希望能夠參與台灣所提出的這項政策。總統致詞也強調，希望未來可以用合作貿易的方式，互惠互助持續邦誼。

蔡總統今天在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）以及王妃。

蔡總統說，台灣的國際參與，史瓦帝尼為台灣發聲從不缺席，不管是去年9月的聯合國大會或是上個月的世界衛生大會，都有史瓦帝尼的朋友為台灣應有權益仗義執言，她要表達感謝。

總統除感謝國王對台灣的長期支持，並表示，台灣從來不曾被這些挑戰擊垮。越多挫折，「我們越會勇敢，而勇敢經常是來自好友們的支持。」

會談結束後，總統與恩史瓦帝三世國王移往綠廳，共同見證我國經濟部部長沈榮津與史國商工暨貿易部部長馬布札簽署《中華民國(臺灣)政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定》。

該協定以加強雙邊經濟、貿易、技術、投資領域合作及追求環境保護為目的，以確保永續發展，期盼透過此一協定，促進兩國人民福祉，為雙邊創造互利互惠及雙贏局面。

(中時 )

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