仰德大道4死車禍 法官當庭勸和解「賠償會影響刑度」

2018年06月08日 14:24 中時 李文正

去年7月發生在仰德大道4死8傷的水泥加壓車，駕駛當場死亡，檢察官起訴工程行的負責人以及維修人員。（報系資料照）

陽明山仰德大道4死車禍，去年7月發生以後，檢察官依業務過失致死，起訴信詠工程公司負責人陳美蘭、維修人員盧志宏，士林地院今開庭審理，法官林靖淳當庭表示，希望被告盡量與死者家屬和解，雖然人命無法用金錢衡量，但活著的人要進行正常生活，讓事件盡快落幕，若法院認定有被告有責任，判決很可能會入監服刑。

檢方起訴，陳美蘭所提供的混擬土押送車，行經仰德大道雨永公路交車口，因傳動軸脫落，已經超重5噸、總重20噸的大貨車，在沒有手煞車的情況，闖紅燈衝撞對向車道，造成小轎車駕駛、停等機車等4人當場死亡，另外8人分別受有輕、重傷。

但陳美蘭的委任律師辯稱，手煞車、超重與事故沒有因果關係，他主張，就算手煞車正常，若事故前一刻駕駛拉起，很可能造成翻車，反而有更大的風險。另外，超重部分只是行政規範，不能與刑法來混為一談，而且，路上很多超重的車輛都沒有發生事故，不能因為媒體報導就積非成是，超重與事故兩者無關。但檢察官立即反駁，超重會導致失控。

盧志宏說，市面上沒有維修材料新品，2016年12月7日、隔年4月25日維修正常，如果沒裝好，不可能行駛3個月，不排除是其他因素，導致傳動軸脫落。兩人均否認犯罪。

而死者翁竟期的母親到庭，表示已經無法再聽到兒子叫一聲媽媽，希望被告認罪協商。

法官說，仰德大道車禍事故造成4人死亡，被告至今否認犯罪，若經調查審理後，法院認定犯罪明確，具有過失責任的話，被告2人很可能要入監服刑，但沒有願意發生這件事情，悲傷就留在那個時候，活著的人還是要進行正常的生活，有賠償一定會影響刑度，希望被告回去「想一想」。

陳表示，事故後的房損、車鎖都已經賠償完畢，另外已經支付死者阮英貴家屬300萬，死者何宗益家屬4人分別要求400萬慰撫金、傷者李慶德1000多萬、陳志豪1000多萬，另外郭武勳62萬部分已經和解，但翁母則沒有開出和解金。法官則勸說「錢還是落袋為安」。

(中時 )