仰德大道4死車禍 法官當庭勸和解「賠償會影響刑度」

信詠工程公司負責人陳美蘭（戴口罩者）否認犯罪，律師還說超重、拆除手煞車與事故沒有因果關係。（報系資料照）

友善列印
中時
去年7月發生在仰德大道4死8傷的水泥加壓車，駕駛當場死亡，檢察官起訴工程行的負責人以及維修人員。（報系資料照）

陽明山仰德大道4死車禍，去年7月發生以後，檢察官依業務過失致死，起訴信詠工程公司負責人陳美蘭、維修人員盧志宏，士林地院今開庭審理，法官林靖淳當庭表示，希望被告盡量與死者家屬和解，雖然人命無法用金錢衡量，但活著的人要進行正常生活，讓事件盡快落幕，若法院認定有被告有責任，判決很可能會入監服刑。

檢方起訴，陳美蘭所提供的混擬土押送車，行經仰德大道雨永公路交車口，因傳動軸脫落，已經超重5噸、總重20噸的大貨車，在沒有手煞車的情況，闖紅燈衝撞對向車道，造成小轎車駕駛、停等機車等4人當場死亡，另外8人分別受有輕、重傷。

但陳美蘭的委任律師辯稱，手煞車、超重與事故沒有因果關係，他主張，就算手煞車正常，若事故前一刻駕駛拉起，很可能造成翻車，反而有更大的風險。另外，超重部分只是行政規範，不能與刑法來混為一談，而且，路上很多超重的車輛都沒有發生事故，不能因為媒體報導就積非成是，超重與事故兩者無關。但檢察官立即反駁，超重會導致失控。

盧志宏說，市面上沒有維修材料新品，2016年12月7日、隔年4月25日維修正常，如果沒裝好，不可能行駛3個月，不排除是其他因素，導致傳動軸脫落。兩人均否認犯罪。

而死者翁竟期的母親到庭，表示已經無法再聽到兒子叫一聲媽媽，希望被告認罪協商。

法官說，仰德大道車禍事故造成4人死亡，被告至今否認犯罪，若經調查審理後，法院認定犯罪明確，具有過失責任的話，被告2人很可能要入監服刑，但沒有願意發生這件事情，悲傷就留在那個時候，活著的人還是要進行正常的生活，有賠償一定會影響刑度，希望被告回去「想一想」。

陳表示，事故後的房損、車鎖都已經賠償完畢，另外已經支付死者阮英貴家屬300萬，死者何宗益家屬4人分別要求400萬慰撫金、傷者李慶德1000多萬、陳志豪1000多萬，另外郭武勳62萬部分已經和解，但翁母則沒有開出和解金。法官則勸說「錢還是落袋為安」。

(中時 )

大同國小百餘生戶外教學 8生受傷… 金門最大詐團3萬日租墾丁民宿 駐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。