心臟病女孩許采婷苦讀追分 成績篤定上雄女

2018年06月08日 14:28 中時 林宏聰

高雄五福國中學生許采婷因嚴重心律不整，曾1天昏倒2次，小學在家自學1年，課業基礎沒打好，但她不服輸，上國中後急起直追，每天清晨早起念書、下課勤問老師；8日會考成績公布，她篤定透過適性安置方案考上雄女，即使沒身障加分也能考上前三志願，母親非常引以為傲，感動說女兒沒上補習班，全靠自己認真念書，「真的有夠棒！」

8日國中會考成績公布，高雄五福國中5A學生有163人，校方特別表揚幾位5A++學生，許采婷雖然成績並非5A，但透過適性安置方案，已確定考取高雄女中。

許采婷3歲時發現罹患先天性心臟病，屬於嚴重心律不整，只要天氣熱、情緒激動、稍微劇烈運動就可能昏倒，嚴重時1天暈倒2次；小學3、4年級時她無法正常上學，每天只到學校上1、2節課即回家自學，媽媽楊小萱回憶，那時經常工作到一半接到通知，就得馬上跑到學校照顧采婷，女兒升上國中後，她也為了就近照顧，辭去幼兒園老師工作。

楊小萱說，采婷國小階段因為沒有正常上課，課業基礎打不好，5、6年級學習自信心非常差，然而到了五福國中後，因為自我要求高，想要拚給對她很好的老師看，因此努力追趕，1年之內成績就明顯進步，後來皆維持前10名左右。

「有時候真的滿羨慕同學能夠打球！」許采婷說，她體能不允許，頂多只能健走，閒暇時靠看書、畫畫、寫作文等靜態活動紓壓，考量身體狀況，她希望未來能夠當公務員，從事文書處理工作。

她透露功課進步的祕訣就是「不怕發問」，她總是利用下課時間拉著老師狂問問題，一定要當場把上課的疑問搞懂不可，有時問到下節要上課了，還得跟老師另約時間繼續請教。

楊小萱摟著女兒說，采婷國一開始每天早上5點就起床念書，一邊擔心身體出問題，一邊也欣慰女兒拚勁十足，「而且她都沒去補習，全靠自己苦讀改善成績，讓我非常引以為傲！」

五福國中校長陳宗慶、教務主任黃之新說，晚自習的場地較大，冷氣得開1小時後才會慢慢感覺涼爽，但許采婷依然克服身體不適，和同學在悶熱的環境中一起用功，也總是最認真發問的學生，精神相當值得同儕學習。

(中時 )