金門最大詐團3萬日租墾丁民宿 駐點44人落網

詐騙集團每日3萬租下恆春的5層樓豪華民宿當電信機房，大批警力衝進詐騙集團在墾丁民宿藏匿處逮人。（張妍溱翻攝）

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警方7日押解嫌犯分批搭乘飛機和金門海巡隊巡防艇送抵中部打擊犯罪中心偵辦。（張妍溱翻攝）

金門縣警察局刑警大隊與刑事局中部打擊犯罪中心偵六大隊第五隊共組專案小組，6日分別在金門與墾丁恆春破獲專詐大陸人民詐騙集團，逮捕洪姓主嫌及2名機房幹部共44名男女嫌犯，警方初估詐騙獲利逾1億元、起出上百件贓證物，警依組織犯罪條例及刑法詐欺罪移送偵辦、檢方先聲押24人。

幹員架著鋁梯從2樓半的透天厝攻堅，警方指出，詐騙機房以「移動式據點」換點快、每半個月轉移「陣地」躲避查緝，但47歲洪男為主的詐騙集團機房刻意選擇旅遊景點或離島偏僻區，駐點就是一個多月，為讓成員減少外出曝露形蹤，特聘請廚媽在封閉機房裡煮飯供應餐食。

大批警力衝進詐騙集團在墾丁民宿藏匿處逮人，有些詐騙成員光著上身還在使用電腦聯絡全被警方大聲喝斥，雙手抱頭遭壓制在地，根據了解，詐騙集團每日3萬租下恆春的5層樓豪華民宿當電信機房，頂樓有游泳池，2人1房猶如「打工度假」，每間房內張貼「日進斗金」發財金，吸引年輕人加入詐騙行列。

金門淪陷？警方表示，金門桶（機房團）洪姓主嫌為幕後金主，先後分別在澎湖、金門、墾丁等地組成詐欺機房，由於是金門歷年查獲人數最多的詐騙集團，當地民風純樸，直呼不可思議。警方7日押解嫌犯分批搭乘飛機和金門海巡隊巡防艇送抵中部打擊犯罪中心偵辦。

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(中時 )

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