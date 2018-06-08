彰化永靖農會葡萄評鑑出爐 今年葡萄特別甜

2018年06月08日 14:38 中時 鐘武達

今年的葡萄超甜的！彰化永靖鄉農會8日舉辦葡萄夏果評鑑活動，參賽的40組葡萄，甜度都超過18度，台中農改場博士高德錚與農會總幹事林秀惠說，今年雨量少，葡萄大豐收，品質也超棒的。

除了葡萄評鑑，永靖農會志工們也特別製作葡萄創意料理展示；另外，農會也將在9日盛大舉辦優質農特產品、米食推廣暨行銷展售活動，參加的民眾，可以欣賞精彩的節目，還能品嘗到健康豬肉、米苔目、葡萄冰品以及應景的鹹豬肉粽子。

林秀惠表示，永靖鄉是彰化縣蔬菜、葡萄、番石榴及花卉的主要產區，其中葡萄種植面積約有40公頃，露天栽種與溫室栽種分別各約20公頃，而目前正是露天葡萄的產季。

她說，由於永靖鄉的土壤肥沃，灌溉水源來自濁水溪，再加上農委會、農改場及農會的技術輔導、農民的研究及種植技術也不斷精進，生產的葡萄色澤鮮明、口感Q彈、甜度高，在市場上是暢銷品。

這次葡萄評鑑活動，包括高德錚等評審與農民都說，今年雨量少，葡萄產量增加，又因為天氣熱，葡萄的甜度也提昇，邱姓農民說，一般每串葡萄重約450至550公克，今年有的甚至還超過600公克，相當於1台斤；至於甜度，最低18度，最高可達21度。

「就只怕價格受衝擊！」農民說，溫室葡萄產地價每台斤約100元，露天葡萄產地價格每斤70元，但今年因大豐收，且各種水果也都盛產，他們擔心價格會受到影響，收益會減少。

(中時 )