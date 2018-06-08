台鐵下半年敲定公司化 賀陳旦：票價將合理調整

2018年06月08日 14:41 中時 王思慧

台鐵局長鹿潔身說，台鐵調整票價是對整個財務結構改善的重要事項。（王思慧攝影）

台鐵今天慶祝鐵路節131周年，交通部長賀陳旦會後，針對台鐵公司化受訪，他表示，要公司化有三個條件，首先在年金方面要有保障，及可攜式調整；再來是人力優先遞補、將本求利，並要有獎勵同仁的設計；最後台鐵今後經營重點，應該會朝向都會區為主、中短程車輛，單一化控制成本更穩定，未來票價也會適時合理調整。

賀陳旦表示，台鐵公司目前要有三個條件，過去台鐵屬於公營事業一環，退休保障上較完整，政府對於年金上的討論，不管是專業人員在政府機關或是非政府機關，都應該有年金的構想，像是可攜式調整，相信整體讓大家比較踏實一點。

針對台鐵人力需求，賀陳旦說，不能因為台鐵一直虧損，就減少人力上成本，今年已優先補上台鐵最欠缺的人力，讓局裡同仁知道，服務及品質才是真正應該要重視的事項。服務品質提升、成本有所控制後，進一步就是要來講怎麼求利，並讓員工能有合理激勵、績效設計；這方面公務機關是不如事業機構那麼靈活，相信大家應該正面面對這件事情。

第三個就是隨著台中鐵路高架化、高雄地下化，這都代表台鐵今後經營重點，朝向都會區為主、中短程車輛，會使得台鐵今後在購車，可盡量減少紛雜購車，單一化控制成本更穩定；在服務對象成本上更清楚，對公司來講，可以擺脫過去不可預測、太多政策性任務干擾，讓經營愈來愈單純，朝著長期來做規劃。

賀陳旦表示，公司化期程上面，還要再看資料準備安排情況，現在目標為在今年下半年，將過去員工顧慮狀況、公司未來經營方向、營業計劃先準備起來。另外，公司化過程中，不免提出合理票價調整主張，讓經營環境更合理，並希望用合理調整票價，鼓勵同仁願意追求品質。

台鐵局長鹿潔身表示，台鐵財務狀況一直都不是很理想，票價是對整個財務結構改善的重要事項，對於將來公司化財務結構才會更健全。目前台鐵局已成立專案小組，加上全世界軌道都逐漸走向企業化經營，因此現在也正整理公司化準備資料，未來也會同步跟台鐵工會溝通，希望台鐵未來經營更有效率、永續經營。

至於公司化後的人員薪資是否會做調整，鹿潔身說，有委託專業顧問公司做研究，因為目前待遇制度不是很理想，行政院也希望針對台鐵業務特性，規畫適用台鐵的待遇制度，還在研究當中。

(中時 )