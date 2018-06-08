彰化脊髓損傷重建協會包粽子 傳承愛心與關懷

2018年06月08日 14:43 中時 鐘武達

彰化脊髓損傷重建協會8日的包愛心粽活動，熱鬧有趣。（鐘武達攝）

端午節前夕，埔心鄉公所與彰化縣脊髓損傷重建協會8日特別舉辦「包粽子．做愛心」的傳愛關懷活動，社區媽媽與志工汗流浹背製作8000顆粽子要分送給全縣的脊髓損傷會員，希望他們在傷痛與不便中能夠感受過節的氣氛與社會的溫暖。

彰化縣脊髓損傷重建協會理事長白水源表示，全國每年因意外事故或病變導致脊髓損傷的約有1200人，由於脊髓神經受創後無法再生，傷者多有肢體障礙與感覺異常的後遺症，尤其傷後大多無法重新面對社會與人群，極度缺乏自信心，他們需要各界的關心與鼓勵。

他說，縣府與埔心鄉公所協助舉辦這次「彰脊心．粽香情」活動，相信當愛心粽子分送到脊髓損傷會員的手上時，也會成為引導他們走出心中籬藩的動力。

協會執行長江信行表示，該協會從1994年成立以來，持續協助重度肢障癱瘓的脊髓損傷朋友，2013年「脊新家園」─脊髓損傷者多功能服務中心成立後，則更進一步讓傷友透過同儕力量的訓練與激勵，有效縮短身心重建的歷程 。這次「彰脊心．粽香情」，期許能讓外界與傷友們有更多的互動與交流，並鼓勵會員們樂觀往前走。

埔心鄉長張乘瑜、縣府勞工處長吳蘭梅、縣議員歐陽蓁珠等各界也都出席與婆婆媽媽一起包粽，場面很熱鬧。

(中時 )