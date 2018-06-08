竹縣成功國中4人滿級分竹竹苗榜首

2018年06月08日 14:49 中時 陳育賢

新竹縣竹北市成功國中在校長黃增新（右一）的帶領下，學生此次國中會考成績亮眼，拿下5A10＋滿分的同學有23人。（陳育賢攝）

左起姜馨、游雅淇、李佳頤、古翊樺4位同學以滿級分榮登竹竹苗榜首。（陳育賢攝）

國中會考8日寄發成績單，新竹縣成功國中表現亮眼，有4人5A10+、寫作滿級分拿下竹竹苗榜首，其中3人是音樂班學生，她們異口同聲說，學音樂不僅不會變壞，也不會佔用念書時間，在練樂器時還是最佳的紓壓方式。

成功國中此屆國中會考計有23人拿下5A10+、30分的滿分，其中有4人寫作也拿下滿級分，分別為音樂班的游雅淇、李佳頤、古翊樺以及姜馨。

古翊樺說，此次的作文題目「我們這個世代」其實滿好發揮的，過去學校練習時也作過類似的題目，他以在科技的幫助下，學生對社會的關心、訊息與連結也將更快速帶入主題，獲得閱卷老師的青睞，她也建議學弟、妹多看考古滿級分作文範本，絕對有助寫作功力。

李佳頤說，寫作重在要有獨特性、言之有物，文章要順暢比運用一大堆美麗詞藻要重要多；游雅淇則表示，平時要多寫作，並讓老師修改，再看老師修過的文章，而段落與段落間的銜接也相當重要；姜馨也指出，平日要多看網路文章，遇到好的句子要馬上記下來，可在往後寫作時運用。

而就讀音樂班的游雅淇、李佳頤、古翊樺也同時表示，她們平日要練管樂，念書時間相對較少，但這並不會影響到她們的課業，她們反而認為在吹奏樂器時，是很好的紓壓方式，畢竟國3考前氣氛很緊繃，適當的宣洩、放鬆真的很重要，雖然她們念書的時間比別人少，但表現卻一點也不輸給一般生。

成功國中校長黃增新表示，成功國中今年相當不錯，除了滿級分榜首4人外，5A10+滿分而寫作5級分有12人、4級分有7人共23人，另拿到5A以上的有151人，佔全校的30％，比起全國的平均7.7％要高出許多。

(中時 )