何文海與南屯國小搶救老樹 拆樹穴磚現生機

2018年06月08日 14:53 中時 盧金足

台中市南屯國小創立至今120多年歷史，在眾多校樹中有一棵相當特別的老銀樺樹，卻因生長棲地被水泥包覆，限制根部發展，市議員何文海8日發起救援老樹行動，教育局對於拯救老樹的活動十分支持，迅速將經費撥付到校，9日將進行護樹工程施作，打除樹穴磚，周邊草坪整平、種植韓國草，運用地形形成植草的小山丘，期望銀樺樹重獲良好生態環境。

南屯國小校長許正昌調查校園生態環境，發現學校保有4棵創校初期的珍貴老樹，且樹齡都超過80年，每每談到這些老樹，老校友們都會憶起兒時在樹上攀爬嬉戲趣事。

但其中一棵矗立在學校中庭的老銀樺樹，歷經幾年前的風災與過度修剪，跟其他2棵同時期的銀樺略顯身型瘦小。

此外，由於榕樹長年來寄生在枝頂，營養被榕樹所吸收，老銀樺變得較無生機，為此，校方在2017年委請專業公司清除寄生的榕樹，讓銀樺獲得重生的機會，更在今年3月開花。

配合市府校園開放政策，假日會有許多社區民眾到校運動休閒，擅長登山的市議員何文海發現老銀樺樹根部被水泥樹穴限制，且基地已被水泥鋪面覆蓋，造成樹木根基難以延伸，致使養分供給不足。

礙於校方苦無經費可以進行改善，何文海協助校方擬定鋪面改善計畫，向教育局提出申請，教育局對救援老樹，時間不能拖，快速將經費撥付到校，預計9日展開護樹工程施作，移除樹穴磚，重現生長環境。

為讓護樹行動更深化其教育意義，校方也發展一套融入環境教育議題的課程，透過與孩子介紹校園中樹木種類、生長特色、結構及功能等生態，讓學生對校園中的樹木有了進一步的認識。

何文海表示，老樹是大自然的珍貴資產，需要長時間點滴累積，校園中珍貴老樹更是環境教育的活教材，南屯國小是歷史悠久的學校，校園中的樹木，不但可以提供學生活動時遮蔭，更能展現出都市森林學校型態，期待各校都能重視對於校園老樹的照顧與維護，也為學生上了一堂生態課。

對此，教育局副局長劉火欽表示，台中市將舉辦2018世界花卉博覽會活動，主軸精神就是以生態、自然、人文為主，將校園經營成兼具自然與人文的校園，攜手營造生態宜居的城市。

校長許正昌說，南屯地區有很多家庭都是四代就讀南屯國小

，學校對於這種祖孫共同的回憶應該積極加以保存，期待透過拯救老樹行動，延續南屯老、中、青、少校友兒時憶趣。

(中時 )