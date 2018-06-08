女星「開腿驚見頭」 對醫生尖叫哭喊快拿走

2018年06月08日 14:50 中時電子報 蔡曉婷

陸元琪發文祝賀女兒生日快樂。（圖／取自陸元琪臉書）

女星陸元琪2年前與袁惟仁簽字離婚，結束14年婚姻，而兩人所生1子1女則交由陸元琪扶養，常在臉書分享家庭生活點滴的她，今(8日)稍早發文祝福女兒「妹頭」生日快樂，並打趣回憶13年前的今天，臨盆的她低頭便看到女兒的頭迫不及待從雙腿間冒出，害她在醫院崩潰哭喊「快拿走！」笑翻網友。

陸元琪稍早發文表示，13年前女兒急著想降臨這世界，她痛得半死，醫生卻稱連2指都沒開，耐心要她再等等，未料醫生才剛說完，陸元琪便看到女兒的頭從產道蹦出來，卡在她兩腿之間，讓陸元琪當場尖叫哭喊：「我腿中間那坨是什麼鬼東西？？？嗚哇～～～～～拿走～～～～拿走～～」。

陸元琪顧不得在醫院玉女形象盡失，便雙腿大剌剌夾著女兒的頭，淚崩跑進產房坐上產椅，卻因動作太粗魯，那一瞬間引來全場尖叫，大家都害怕陸元琪一沒坐好就先把女兒的頭夾斷了，回想這一段，陸元琪笑說：「天哪，妳來的好轟轟烈烈，媽咪一輩子都難以忘懷」。

13年過去，陸元琪感激女兒一路上的貼心陪伴，「妹頭」常說自己比不過哥哥，陸元琪則安慰女兒每個人都不同，根本無需比較，更提醒女兒「堅持做一個善良、謙虛、有愛、有原則的女孩兒」，母女倆歷經了風風雨雨，女兒曾說：「現實都很醜陋」，陸元琪有女萬事足的回應：「沒關係，至少我們相愛的在一起」。

(中時電子報)