女星「開腿驚見頭」 對醫生尖叫哭喊快拿走

陸元琪和女兒「妹頭」合影。（圖／取自陸元琪臉書）

友善列印
中時電子報
陸元琪發文祝賀女兒生日快樂。（圖／取自陸元琪臉書）

女星陸元琪2年前與袁惟仁簽字離婚，結束14年婚姻，而兩人所生1子1女則交由陸元琪扶養，常在臉書分享家庭生活點滴的她，今(8日)稍早發文祝福女兒「妹頭」生日快樂，並打趣回憶13年前的今天，臨盆的她低頭便看到女兒的頭迫不及待從雙腿間冒出，害她在醫院崩潰哭喊「快拿走！」笑翻網友。

陸元琪稍早發文表示，13年前女兒急著想降臨這世界，她痛得半死，醫生卻稱連2指都沒開，耐心要她再等等，未料醫生才剛說完，陸元琪便看到女兒的頭從產道蹦出來，卡在她兩腿之間，讓陸元琪當場尖叫哭喊：「我腿中間那坨是什麼鬼東西？？？嗚哇～～～～～拿走～～～～拿走～～」。

陸元琪顧不得在醫院玉女形象盡失，便雙腿大剌剌夾著女兒的頭，淚崩跑進產房坐上產椅，卻因動作太粗魯，那一瞬間引來全場尖叫，大家都害怕陸元琪一沒坐好就先把女兒的頭夾斷了，回想這一段，陸元琪笑說：「天哪，妳來的好轟轟烈烈，媽咪一輩子都難以忘懷」。

13年過去，陸元琪感激女兒一路上的貼心陪伴，「妹頭」常說自己比不過哥哥，陸元琪則安慰女兒每個人都不同，根本無需比較，更提醒女兒「堅持做一個善良、謙虛、有愛、有原則的女孩兒」，母女倆歷經了風風雨雨，女兒曾說：「現實都很醜陋」，陸元琪有女萬事足的回應：「沒關係，至少我們相愛的在一起」。

(中時電子報)

2PM尼坤7月來台宣傳！電影《把哥… 長澤雅美造型徹底崩壞 網友驚呼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。