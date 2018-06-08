北市蔬果殘留農藥檢驗 7件不符規定

北市衛生局8日公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，由全聯萬華萬大分公司販售的黃秋葵，殘留農藥超標。（北市衛生局提供）

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北市衛生局8日公布5月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共計抽驗90件產品，其中7件殘留農藥不符規定，包含位於台北市萬華區全聯販售的黃秋葵1件，遭驗出殺蟲劑氟尼胺 0.09ppm，超標9倍，已命令下架不得販售， 經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦。

衛生局表示，7件不符合規定的商品包含，大陸妹、青江菜、檸檬、黃秋葵、茂谷柑各1件及油菜2件檢出1項殘留農藥不符規定，不合格率7.8%。大陸妹是由環南市場甲棟76號攤販售，遭驗出殺菌劑滅普寧0.25ppm（標準為0.01ppm以下）、超標25倍最為嚴重，來源廠商為雲林縣西螺鎮。

青江菜是由北農第二果菜批發市場販售，驗出殺蟲劑芬普尼0.020ppm、芬普尼代謝物 0.010ppm(標準：0.001ppm以下)，來源廠商為雲林縣二崙鄉農會。黃秋葵是由全聯萬華萬大分公司販售，檢出殺蟲劑氟尼胺0.09ppm(標準：0.01ppm以下)，來源嘉義縣義竹鄉農會。

衛生局另通知北農依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局也提醒，民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

(中時 )

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