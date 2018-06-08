MLB》洋基萬事俱備 只欠1名強投

洋基投手塞弗瑞諾(右)抱住田中將大。(美聯社)

友善列印
中時電子報

美東兩大強權洋基和紅襪是今年最快突破40勝的球隊，紅襪8日敗給老虎之後，洋基只有0.5場勝差就可篡位成功。名人堂投手史莫茲(John Smoltz)在FOX體育節目上分析，洋基還有須補強的地方。

史莫茲說：「洋基的火力足以讓他們再闖季後賽，但是他們還需要補進至少1位投手才能走得更遠。我相信洋基總管凱許曼(Brian Cashman)在近期會有所行動。這是一場強打對強投的戰爭，現在聯盟只有很少球隊的投手能止住洋基的火力。」

洋基全隊累積98轟、321打點、236次保送、攻擊指數0.803全是大聯盟排名第1，而且這是在今年下雨他們少打了好幾場比賽之下的數據。美聯除了紅襪，也只有印地安人、天使擁有稍微接近洋基的火力。

相較之下，洋基的先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)、田中將大、沙巴西亞(CC Sabathia)、葛雷(Sonny Gray)、吉曼(Domingo German)，投手整體自責分率3.64排名第11(美聯第4)，確實不如打擊那般亮眼。

雖然菜鳥左投J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)肘傷報銷，史莫茲樂觀相信洋基只要補進一位像是遊騎兵哈默斯(Cole Hamels)、老虎傅莫爾(Michael Fulmer)、光芒阿契(Chris Archer)這樣的投手，今年的季後賽是可以期待的。

(中時電子報)

田徑》日本亞青賽女標槍李慧君奪… 聖裘德菁英賽》潘政琮首回抓5鳥 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。