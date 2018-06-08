MLB》洋基萬事俱備 只欠1名強投

2018年06月08日 15:01 中時電子報 盧品青

美東兩大強權洋基和紅襪是今年最快突破40勝的球隊，紅襪8日敗給老虎之後，洋基只有0.5場勝差就可篡位成功。名人堂投手史莫茲(John Smoltz)在FOX體育節目上分析，洋基還有須補強的地方。

史莫茲說：「洋基的火力足以讓他們再闖季後賽，但是他們還需要補進至少1位投手才能走得更遠。我相信洋基總管凱許曼(Brian Cashman)在近期會有所行動。這是一場強打對強投的戰爭，現在聯盟只有很少球隊的投手能止住洋基的火力。」

洋基全隊累積98轟、321打點、236次保送、攻擊指數0.803全是大聯盟排名第1，而且這是在今年下雨他們少打了好幾場比賽之下的數據。美聯除了紅襪，也只有印地安人、天使擁有稍微接近洋基的火力。

相較之下，洋基的先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)、田中將大、沙巴西亞(CC Sabathia)、葛雷(Sonny Gray)、吉曼(Domingo German)，投手整體自責分率3.64排名第11(美聯第4)，確實不如打擊那般亮眼。

雖然菜鳥左投J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)肘傷報銷，史莫茲樂觀相信洋基只要補進一位像是遊騎兵哈默斯(Cole Hamels)、老虎傅莫爾(Michael Fulmer)、光芒阿契(Chris Archer)這樣的投手，今年的季後賽是可以期待的。

(中時電子報)